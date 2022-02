Bumble s'offre l'app de rencontre française Fruitz

Bumble, l'un des principaux concurrents de Tinder et créée par l'ancienne cofondatrice du service, Whitney Wolfe Herd, vient d'annoncer l'acquisition de l'application de rencontres française Fruitz. Lancé en 2017, Frutz avait pris le parti que ses utilisateurs indiquent la raison de leur présence sur la plateforme : amitié, amour, fun, etc.

Bumble mange des Fruitz

Le groupe Bumble est déjà un poids-lourd du secteur avec une valorisation de 3,7 milliards de dollars en Bourse, notamment parce qu'il regroupe les apps Bumble et Badoo avec près de 3 millions d'abonnés payants. En ingérant Fruitz, la société souhaite accélérer son expansion en ciblant notamment les européens et les jeunes, notamment la génération Z, soit les personnes nées après 1995. Il s'agit d'une «catégorie en forte croissance parmi les consommateurs d'application de rencontres en ligne», selon le communiqué.

Mais que les fans de Fruitz se rassurent, l'acquisition - dont le montant n'a pas été dévoilé - ne va pas provoquer l'arrêt du service. Julian Kabab, PDG de Fruitz, assure :

Les fondateurs et l'équipe de Fruitz resteront en poste et dirigeront l'application au sein de Bumble Inc.

Pour ceux qui n'auraient pas croisé son chemin, Fruitz cofondée par Julian Kabab (PDG), Fabrice Bascoulergue (directeur technique) et Arnaud Ruols (directeur financier) et a été lancée en France le 1er février 2017. L'application adopte une approche plutôt originale pour trouver des partenaires. Chaque fruit évoque un type de relation, ce qui fait qu'on ne rencontre, théoriquement, que des personnes qui ont les mêmes envies à l'instant t.



À ce jour, Fruitz a été téléchargé 5,6 millions de fois dans le monde sur l'App Store et Google Play, selon les données de Sensor Tower.

Bumble veut relancer la dynamique

Avec ce rachat, Bumble a dans l'idée de relancer une dynamique qui marque le pas depuis une jolie introduction en bourse en 2021. Après avoir atteint les 75$ l'action, Bumble est actuellement à 26$ seulement, en grande partie à cause de la pandémie qui a tué les relations humaines.



Malgré tout, les derniers résultats sont positifs, mais toujours loin derrière le premier, le groupe Match (Tinder, Meetic, ...) qui vaut dix fois plus avec une valorisation à 32 milliards de dollars en Bourse.

