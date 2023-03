Automatisez votre drague sur Tinder avec cette IA à 14€/mois qui parle à votre place !

Tous les hommes n'ont pas la même facilité à parler avec des femmes sur les applications de rencontre, certains vont réussir d'une simplicité déconcertante à créer une discussion attractive et pertinente, d'autres ne vont pas trouver les mots, ce qui aboutira rapidement sur une conversation ennuyante. Avec le développement impressionnant des intelligences artificielles, il est maintenant possible de laisser une intelligence artificielle gérer la drague à votre place.

Les IA débarquent sur les apps de rencontre

Vous êtes sur des applications de rencontre depuis un certain temps et vous êtes fatigué de devoir à chaque fois tout recommencer depuis le début à chaque nouvelle rencontre ? L’app CupidBot (bientôt disponible sur iOS et Android) va vous proposer de laisser une intelligence artificielle discuter à votre place avec votre nouveau match Tinder, Bumble...



Ce concept destiné exclusivement aux hommes hétérosexuels est simple, l'application CupidBot va vous demander l'accès à l'application de rencontre que vous utilisez puis va analyser les profils que vous avez swippés dans le passé. À partir de cet examen très minutieux, CupidBot sera capable de détecter les femmes qui vous intéressent physiquement.



Immédiatement après avoir appris vos préférences, l'intelligence artificielle va swipper à votre place et sélectionner uniquement les profils qui ont le plus de chance de vous plaire. Dès que le match a lieu, l'IA va prendre l'initiative de lancer la discussion puis d'échanger pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours de manière totalement autonome.

Dès que l'intelligence artificielle arrivera à convenir d'une rencontre, elle va tout de suite vous avertir via un SMS qu'un date vient d'être conclu. Si vous acceptez le rendez-vous, l'application CupidBot va automatiquement ajouter l'heure et la date à votre calendrier iOS/Android. Un SMS sera après envoyé avec plusieurs détails pour éviter d'être pris au dépourvu si vous n'avez pas complètement pris connaissance de la conversation entre l'intelligence artificielle et votre match Tinder. À partir de cet instant, l’intelligence artificielle cesse toute activité et ce sera à vous de reprendre la relève !

Actuellement, l'application est en phase de bêta. Les créateurs essaient en ce moment de rendre l'intelligence artificielle la plus naturelle possible. Il y a divers objectifs en cours : une orthographe qui n'est pas parfaite à 100%, un temps de réponse avec plusieurs minutes, des doses d'humour pour détendre la conversation... L'objectif est que la personne qui discute avec l'IA ne devine jamais qu'elle ne discute pas avec vous.



CupidBot explique également que l'utilisateur pourra régler l'intelligence artificielle en fonction de sa personnalité, c'est-à-dire que vous pourrez donner l'impression d'être un homme sérieux, d'être dans l'humour en permanence, d'être quelqu'un de direct... L'IA essaiera de correspondre et s'adapter à votre comportement.

Et c'est pas fini !

Il arrive parfois qu'une conversation s'arrête brutalement après quelques heures ou jours. Les créateurs de CupidBot ont pensé à tout... Dans ce genre de situation, l'IA va minutieusement analyser les plages horaires ou votre nouvelle conquête semble le plus disponible. Si par exemple, elle a répondu le plus souvent entre 20h et 22h sur les trois derniers jours, l'IA sera capable de relancer la conversation vers cette heure-là. Le message sera choisi avec délicatesse afin de recréer une attractivité autour de la conversation. Les créateurs de CupidBot affirment que le taux de réussite de cette fonctionnalité est de l'ordre de 60% environ.



Autre atout impressionnant, c'est que l'intelligence artificielle est aussi apte à reconnaître vos proches. Elle ne parlera jamais avec un membre de votre famille, une amie, une collègue de travail ou même votre ex-petite amie. Grâce à l'intégration d'Instagram et Facebook, l'IA compare d'elle-même les informations des deux réseaux sociaux avec le profil vu sur l'application de rencontre. Si vous connaissez la personne, elle swippera immédiatement à gauche pour éviter une situation gênante !

Comme avec ChatGPT, l'intelligence artificielle CupidBot prendra en charge les langues les plus parlées dans le monde. La liste des langues n'est pas communiquée par les créateurs de l'IA, mais celle-ci serait très grande afin de pouvoir déployer CupidBot dans énormément de pays.

Les fondateurs de CupidBot sont des anciens de... Tinder !

Les personnes qui ont eu l'idée de créer CupidBot sont des anciens salariés de Tinder, ils ont vu pendant des années les coulisses de ce genre d'application de rencontre et ont rapidement compris que les utilisateurs les plus handicapés dans ce système sont les utilisateurs masculins hétérosexuels.

Ils expliquent :

Nous nous concentrons sur la vie amoureuse des hommes hétérosexuels car ce sont eux qui souffrent le plus des applications de rencontres. Il faut énormément de temps à l'homme "moyen" pour trouver ne serait-ce qu'un rendez-vous par mois.

CupidBot est accessible avec un abonnement à seulement 15 dollars pour 3 mois, Si vous intégrez la bêta dès aujourd'hui, les mois suivants seront toujours à 15 dollars par mois. À noter qu'au-delà de la bêta, la facturation sera de 30$ par mois !

