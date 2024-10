Tinder propose un abonnement à 500 $ par mois

Tinder s'apprête à lancer un abonnement rarissime au tarif de 500 $ par mois. Difficile d'y voir un réel intérêt, mais les inscriptions sont officiellement ouvertes. Découvrez ce que Select permettra aux futurs pigeons utilisateurs de faire.

Tinder Select : l'abonnement qui va faire polémique

Aussi fou que cela puise paraître, l'information qui va suivre est bien réelle. Tinder va prochainement lancer un abonnement à 500 $ par mois. Nommé Select, ce nouvel abonnement sera disponible uniquement sur inscription auprès de la société qui s'offre même le luxe de sélectionner les profils qui pourront y accéder.



Les prérequis restent basiques avec quatre photos, une vidéo pour authentifier le profil, une petite biographie, des centres d'intérêt et bien évidemment le type de relation recherchée. Une fois validé, le profil obtiendra une certification Tinder spéciale. L'entreprise souhaite que seulement 1 % des membres Tinder accèdent à cet abonnement.



Dans un monde dans lequel l'argent est roi, le fait de dépenser 500 $ par mois sur Tinder offrira une liberté unique. Les membres pourront donc envoyer des messages privés à tout le monde, sans avoir besoin d'attendre le fameux like en retour qui initialement débloque la conversation. Également, ils auront un accès spécial à tous les profils les plus "populaires" sur l'application.



Annoncé comme imminent, cet abonnement exclusif n'a pas encore de date de sortie précise. Idem pour les pays, même s'il est quasiment certain qu'il ne concernera pas la France. Seriez-vous prêt à dépenser 500 € par mois dans une app de rencontre pour trouver l'âme sœur ?

Télécharger l'app gratuite Tinder: App de Rencontre