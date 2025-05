Elon Musk (xAI) paie 300 millions de dollars à Telegram pour distribuer Grok

Telegram et xAI viennent de conclure un partenariat d'envergure en vie l'intégration de l'IA Grok dans la messagerie Russe. Cette alliance stratégique illustre la course effrénée que se livrent les géants tech pour démocratiser l'intelligence artificielle, une bataille dans laquelle Meta joue également ses cartes avec son modèle Llama désormais intégré à toutes les apps du groupe.

Pavel Durov a officialisé un accord d'un an avec xAI d'Elon Musk pour intégrer Grok dans Telegram. Le montant ? 300 millions de dollars en cash et actions, complétés par 50% des revenus générés via les abonnements Grok sur la plateforme. Cette manne financière transforme Telegram en canal de distribution privilégié pour le chatbot controversé de Musk.

L'intégration prévue dépasse largement une simple présence : Grok sera accessible depuis la barre de recherche, épinglable en tête de conversations et offrira des fonctionnalités avancées comme la synthèse de discussions, la création de stickers ou l'assistance à la modération. Une approche qui rappelle l'intégration de Meta AI dans WhatsApp et Instagram, mais avec une moins grand public.

Pour xAI, ce partenariat représente un accès immédiat à plus d'un milliard d'utilisateurs actifs, une aubaine pour collecter des données d'entraînement précieuses à une époque où les corpus open source de qualité se raréfient. Cette stratégie fait écho aux pratiques de X, autre propriété de Musk.

Côté Telegram, l'opération s'inscrit parfaitement dans sa transformation en super-app. L'entreprise, qui affiche désormais 540 millions de bénéfices sur 1,4 milliard de revenus en 2024, profite de ce momentum pour lever 1,5 milliard via une émission obligataire soutenue par BlackRock et Citadel. Le token TON a d'ailleurs immédiatement réagi avec une hausse de 20%, confirmant l'enthousiasme des investisseurs. Dans ce sens, Pavel Durov a annoncé aujourd'hui que Telegram avait dépassé le seuil de 15 millions d'utilisateurs payants de Telegram, soit le double d'il y a seulement un an.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV