Une année 2024 historique pour Telegram qui devient enfin rentable

La messagerie instantanée Telegram franchit un cap majeur dans son histoire en devenant rentable pour la première fois depuis sa création. Avec des revenus dépassant le milliard de dollars en 2024, soit près du triple par rapport à 2023, l'application dirigée par Pavel Durov confirme sa montée en puissance malgré les nombreuses controverses. Un tournant important pour ce concurrent de WhatsApp et iMessage qui compte désormais près d'un milliard d'utilisateurs actifs.

Des résultats financiers encourageants malgré les turbulences

L'année 2024 marque un tournant décisif pour Telegram avec des performances financières historiques. L'application affiche plus de 500 millions de dollars en trésorerie, sans compter ses réserves en cryptoactifs. Cette réussite s'explique notamment par le succès de son offre Premium qui compte désormais 12 millions d'abonnés payants, ainsi que par ses revenus publicitaires estimés à environ 500 millions de dollars selon le New York Times.



La plateforme a également su tirer profit de la hausse des cryptomonnaies pour rembourser une partie significative de sa dette de 2,4 milliards de dollars contractée en 2021. "Nous avons profité des prix favorables des obligations Telegram, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire", a précisé Pavel Durov sur X (anciennement Twitter).

Une modération renforcée face aux controverses



Cette réussite économique intervient dans un contexte délicat pour Telegram. L'arrestation et la mise en examen de Pavel Durov en France en août 2024, en lien avec des activités illicites sur la plateforme, ont poussé l'entreprise à revoir sa stratégie de modération. L'application a ainsi considérablement renforcé ses équipes de modération, qui comptent désormais plus de 750 contractuels.



La messagerie fait face à des critiques concernant la diffusion de contenus illégaux et la désinformation. Pour y répondre, Devon Spurgeon, porte-parole de Telegram, a souligné :

Nous fournissons aux utilisateurs uniquement le contenu auquel ils sont abonnés et proposons un système de vérification pour identifier les chaînes officielles. Nous n'utilisons pas d'algorithmes qui favorisent le contenu sensationnel.

Cette nouvelle approche, plus stricte en matière de modération et de coopération avec les autorités, semble porter ses fruits auprès des annonceurs, même si certaines grandes marques restent encore réticentes à s'associer à la plateforme.



