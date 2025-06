DuckDuckGo renforce sa protection contre les arnaques crypto et e-commerce

DuckDuckGo renforce considérablement sa lutte contre les escroqueries en ligne avec une mise à jour majeure de son navigateur. Le moteur de recherche axé sur la confidentialité déploie aujourd'hui son "Scam Blocker", une fonctionnalité gratuite qui étend significativement la protection des utilisateurs Mac et iOS contre les menaces numériques contemporaines.

Une protection élargie face aux nouvelles menaces

Le Scam Blocker de DuckDuckGo ne se contente plus de bloquer les traditionnels sites de phishing et malwares. Cette évolution majeure cible désormais spécifiquement les faux exchanges de cryptomonnaies, les boutiques en ligne frauduleuses et les fausses alertes antivirus qui prolifèrent sur le web.

Cette extension arrive à point nommé : selon la Federal Trade Commission américaine, les pertes liées aux fraudes en ligne ont bondi de 25% en 2024, atteignant 12,5 milliards de dollars. Les arnaques au commerce électronique constituent désormais le deuxième type de fraude le plus signalé, une réalité qui touche particulièrement les utilisateurs d'appareils Apple, souvent ciblés par des offres "trop belles pour être vraies".

Le système intègre également la détection des "scareware", ces pages alarmistes qui prétendent que votre iPhone ou Mac est infecté pour vous pousser vers de faux services de support technique. Une menace particulièrement pernicieuse dans l'écosystème Apple, où la confiance des utilisateurs en la sécurité de leurs appareils peut être exploitée.

Une approche respectueuse de la vie privée

L'approche de DuckDuckGo se distingue nettement de celle de Safari, qui s'appuie sur le service Safe Browsing de Google. Contrairement à cette solution qui transmet des données sur vos habitudes de navigation à Google, DuckDuckGo maintient un anonymat total. La liste des sites malveillants, fournie par la société de cybersécurité Netcraft, est stockée localement sur vos appareils et mise à jour toutes les 20 minutes.

Cette méthode garantit que vos données de navigation restent privées tout en offrant une protection actualisée. Le système fonctionne par hachage anonymisé, obscurcissant complètement les sites que vous visitez. Pour les utilisateurs Apple soucieux de leur confidentialité, cette approche représente une alternative intéressante aux solutions traditionnelles.

Scam Blocker est activé par défaut sur les navigateurs DuckDuckGo pour Mac et iOS, sans nécessiter d'abonnement au service Privacy Pro de l'entreprise.

Télécharger l'app gratuite DuckDuckGo Browser, Search, AI