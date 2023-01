Apple TV+ et PlayStation : 6 mois offerts sur PS5 et 3 mois sur PS4

Pour améliorer la popularité de son service de streaming, Apple n'hésite pas à faire des opérations promotionnelles visant à allonger la période d'essai à Apple TV+. La firme de Cupertino a décidé de s'associer une seconde fois avec Sony via sa marque PlayStation pour offrir à nouveau plusieurs mois de gratuité pour profiter d'Appe TV+.

Une PS5 = 6 mois d'abonnement offert à Apple TV+

Si vous avez une PlayStation 5, vous pouvez jusqu'au 31 juillet 2023, tirer profit de de l'accès au catalogue d'Apple TV+ gratuitement pendant une durée de 6 mois. Cette offre exceptionnelle se renouvelle pour la seconde fois, Apple et Sony ont déjà proposé ce partenariat l'année dernière en France, aux États-Unis et en Belgique.



Sans surprise, pour y avoir le droit, il ne faut jamais avoir été abonné à Apple TV+, même d'avoir profité de la période d'essai de 7 jours. À travers votre Apple ID, le géant californien pourra vérifier s'il y a déjà eu une présence d'abonnement à son service de streaming depuis sa disponibilité. Le but principal de cette offre n'est pas de vous faire des économies, mais de vous faire découvrir les créations originales Apple et leur petit côté addictif pour certaines.

Attention à une chose, comme toutes les autres offres qui vous proposent plusieurs mois offerts pour vous faire souscrire, il faut prendre en compte que la facturation se déclenche automatiquement après les 6 mois d'essai.

Il faudra penser à résilier manuellement votre abonnement à Apple TV+ pour que celui-ci s'arrête, rien de vraiment embêtant puisqu'il suffit de se mettre un rappel sur son iPhone et le problème est réglé !

Comment souscrire ?

Première étape : avoir une PlayStation 5. Accédez à la barre de recherche de votre PS5 ou dans "Toutes les applications" via le portail multimédia. Cherchez l'application Apple TV+ (disponible depuis plusieurs mois) Lancez le téléchargement de l'application Procéder à la connexion de votre Apple ID, si vous n'en avez pas, il sera nécessaire d'en créer un Les 6 mois d'abonnement à Apple TV+ s'activent automatiquement

Cette offre inédite qui est mise en avant sur le site PlayStation est à durée limitée, vous pouvez commencer vos 6 mois d'essai à Apple TV+ au plus tard le 30 juillet 2023 jusqu'à 23h59.

Si vous ne connaissez pas encore Apple TV+, vous pourrez accéder à un catalogue de plusieurs créations originales primées et nominées comme Ted Lasso, USS Greyhound, The Morning Show, Servant, Invasion...



À noter que les possesseurs de PlayStation 4 ont la même réduction sur la même durée, mais la période promotionnelle est plus courte (seulement 3 mois).