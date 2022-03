Le service Apple TV+ disponible sur la Freebox Pop avec 3 mois offerts

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Vidéo

Guillaume Gabriel

Réagir



Il y a du nouveau pour les clients Free puisque le groupe de Xavier Niel vient d'officialiser un nouveau partenariat avec la Pomme. En effet, les possesseurs de la Freebox Pop ont désormais accès au service de streaming Apple TV+ via une application.

Mais, mieux encore, les personnes n'ayant jamais souscrit à la plateforme ont le droit à 3 mois offerts pour se faire une idée poussée de ce que vaut le catalogue.

Apple et Free continuent d'améliorer leur partenariat

Free propose désormais Apple TV+ et les Apple Originals à tous ses abonnés équipés du player Freebox Pop !

Profitez dès maintenant de 3 mois offerts 😎https://t.co/MmB2r7Q9cV pic.twitter.com/nbt5tFNPtp — Free (@free) March 1, 2022

L'offre de la Freebox Pop évolue, et pas avec n'importe qui, puisque c'est Apple qui s'invite dans l'offre de la célèbre firme française. En effet, les possesseurs de la box ont désormais accès au service de streaming de la Pomme grâce à une nouvelle application.



Et le petit plus, c'est qu'il est possible d'y avoir accès gratuitement pendant 3 mois en se rendant dans son espace client, rubrique Télévision puis Apple TV+. Une belle occasion de découvrir le catalogue du service qui continue de s'agrandir avec de beaux films, documentaires et séries télévisées !