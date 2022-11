Xbox Game Pass Ultimate : 3 mois offerts à Apple TV+ et Apple Music pour les abonnés

Lors des derniers résultats financiers d'Apple, l'entreprise a dévoilé une forte croissance du nombre d'abonnés à ses services. Cela peut s'expliquer par les offres toujours plus attractives, mais aussi par les opérations promotionnelles qui sont issues de différentes collaborations avec des partenaires. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'Apple s'associe avec Microsoft pour proposer une offre exceptionnelle aux abonnés du Xbox Game Pass.

Bénéficiez de 3 mois offerts à Apple TV+ et Apple Music

Vous avez envie de découvrir les créations originales Apple sur Apple TV+ ainsi que de profiter de l'Audio Spatial et du Lossless sur Apple Music ? Bonne nouvelle, la firme de Cupertino vous propose une période d'essai XXL à ses deux services, toutefois, il y a une condition... Pour en bénéficier, il est indispensable d'être abonné au Xbox Game Pass Ultimate !



À travers un communiqué de presse, Microsoft annonce que ses abonnés peuvent obtenir dès maintenant 3 mois d'abonnement sans frais et sans engagement à Apple Music et Apple TV+.

Microsoft déclare :

À partir d'aujourd'hui, les membres Ultimate peuvent profiter d'Apple TV+, qui abrite des films oscarisés, des émissions lauréates d'un Emmy, des documentaires révolutionnaires et des divertissements pour enfants et en famille. En outre, les membres Ultimate peuvent obtenir plus de 100 millions de chansons, des listes de lecture organisées par des experts et plus encore sur Apple Music, le tout sans publicité, et les écouter sur tous leurs appareils. Nous sommes ravis de fournir ces essais en tant qu'avantages afin que nos membres puissent passer les vacances à écouter leur musique préférée et à diffuser leurs séries Apple Original préférées telles que "Ted Lasso", "Shantaram", "See", "Mythic Quest", "Bad Sisters" et "Severance" ; des films comme le meilleur film oscarisé "CODA",

La bonne nouvelle, c'est que la promotion est valable dans tous les pays où le Xbox Game Pass Ultimate est disponible et où Apple Music et Apple TV+ sont accessibles. Microsoft informe que cette offre exceptionnelle n'est pas possible en Russie et en Turquie pour Apple TV+ et n'est pas disponible en Russie seulement pour Apple Music.



Les fidèles au Xbox Game Pass qui souscriront pourront profiter de ces deux abonnements sur tous les appareils où les apps sont téléchargeables, mais aussi sur leur Xbox next gen.

N'oublions pas que l'application Apple TV est disponible depuis un long moment et que l'app Apple Music a débarqué il y a tout juste 1 mois.



Attention, quand la période promotionnelle se terminera, la facturation se déclenchera automatiquement. Comparez 6,99€/mois pour Apple TV+ et 10,99€/mois pour Apple Music, oui... Les prix ont changé avec l'inflation !

