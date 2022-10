Apple Music est enfin disponible sur Xbox

Depuis son lancement, Apple Music s'est donné comme objectif de devenir le service de streaming numéro 1 sur le marché. Jusqu'ici, c'est Spotify qui conserve ce titre, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'entreprise de Daniel Ek a été la première. Toutefois, Apple ne baisse pas les bras et étend la disponibilité d'Apple Music à de nouveaux appareils, ce qui va générer sans aucun doute une masse de souscriptions !

Apple Music est disponible sur Xbox

Avant de souscrire à un service de streaming, il est préférable de regarder si vous aurez accès à une application dédiée sur les produits que vous utilisez au quotidien.

Si tous les services de streaming sont disponibles sur smartphones, tablettes et ordinateur, ce n'est pas toujours le cas des consoles. Apple Music a déjà signé un accord avec Sony pour proposer une application pour la PlayStation 5, il ne manquait en réalité plus que la Xbox de Microsoft !



C'est désormais chose faite.

Les joueurs sur Xbox peuvent télécharger dès aujourd'hui l'app Apple Music sur le Microsoft Store. Cela concerne les utilisateurs de :

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One

Ils profiteront de nombreux avantages comme l'accès à leurs playlists, à l'onglet explorer, aux radios d'Apple et les radios tierces ainsi qu'aux paroles qui progressent en temps réel en fonction de l'évolution de la musique en cours de lecture.

Pour les joueurs Xbox qui seraient tentés par Apple Music, sachez que le service d'Apple affiche une masse d'arguments qui vont vous interpeller : plus de 100 millions de titres (plus gros catalogue du marché), plus de 30 000 playlists élaborées par des spécialistes, des stations de radio diffusée par Apple depuis plusieurs pays, des fonctionnalités inédites comme l'audio spatial et le format Lossless...



Apple propose un essai gratuit de 1 mois, ce qui vous laissera le temps de juger si Apple Music vaut le coup de changer de service de streaming ou non. À noter que des partenaires comme la Fnac proposent jusqu'à 4 mois offerts pour l'achat d'un produit Apple d'un montant minimum de 19€ !



Le lancement d'Apple Music sur les consoles Xbox s'inscrit dans une stratégie de la firme de Cupertino qui consiste à rendre disponibles ses services bien au-delà de son écosystème. C'est le cas d'Apple Music et de l'application Apple TV qui ont très rapidement été déployés sur les téléviseurs connectés, les boîtiers connectés, les box de nos FAI...

Pour le moment, Apple souhaite toujours conserver une exclusivité à son écosystème pour les services Apple Arcade, Apple News et Apple Fitness+.

Apple Music is now available on Xbox consoles pic.twitter.com/LoH6UH5Ycz — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.