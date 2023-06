Apple TV+ dévoile la bande-annonce du documentaire "Stephen Curry: Underrated"

Le documentaire, réalisé en collaboration avec le célèbre studio A24 a été conçu pour capturer l'essence même de l'ascension fulgurante de Stephen Curry, depuis ses premiers pas sur les terrains de l'université jusqu'à son succès éclatant au sein de la NBA. En utilisant des images d'archives rares , des interviews de coéquipiers, d'amis et de membres de sa famille, ce documentaire original nous offrira une perspective unique sur la vie de Stephen Curry. Le 21 juillet, "Stephen Curry: Underrated" fera ses débuts sur Apple TV+ en exclusivité mondiale , pour ceux qui préfèrent l'expérience cinématographique traditionnelle, le documentaire sera également projeté dans plusieurs cinémas à travers les États-Unis. Malheureusement, il n'y aura pas de sortie dans les cinémas français, car Apple ne pourrait pas sortir le documentaire en quasi simultané sur son service de streaming.

Dans le monde passionnant de la NBA, il existe des joueurs dont la carrière est devenue une véritable source d'inspiration. Parmi eux, Stephen Curry , l'une des figures les plus emblématiques de la NBA. Le joueur est sur le point d'être mis en avant dans un documentaire inédit intitulé "Stephen Curry: Underrated". Apple TV+ vient de dévoiler la bande-annonce de ce documentaire qui promet de nous plonger dans le parcours de cet athlète exceptionnel et reconnu dans le monde entier.

Après la série Swagger qui a rencontré un joli succès sur Apple TV+ (notamment aux États-Unis), le service de streaming a décidé de poursuivre ses efforts en imposant des contenus sportifs dans son catalogue. Apple vient de dévoiler la bande-annonce pour son documentaire Stephen Curry : Underrated. Au programme, une sortie sur Apple TV+ le 21 juillet et une autre sortie dans quelques cinémas américains !

