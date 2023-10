La série "Lessons in Chemistry" est disponible sur Apple TV+

"Lessons in Chemistry" est à la base le premier roman à succès de Bonnie Garmus, sorti en 2022, qui est également rédactrice scientifique et rédactrice publicitaire. Apple a déjà adapté le livre à l'écran, avec Brie Larson dans le rôle d'Elizabeth Zott, disponible dès maintenant sur Apple TV+.

Une série de qualité démarre sur Apple TV+

Dans "Lessons in Chemistry", Elizabeth Zott incarne une scientifique de génie en devenir qui peine à gravir les échelons de la carrière de chimiste, sa brillance ayant été diminuée par la nature patriarcale de la culture scientifique des années 1950.



Renvoyée de son poste au laboratoire, elle a l'occasion d'animer une émission de cuisine à la télévision. Dans cet environnement, son exigence et son souci du détail brillent, et son émission gagne en popularité. Elle finit par enseigner à ses fans passionnés bien plus que des leçons de cuisine.



Aux côtés de Larson, Lessons in Chemistry met également en scène Lewis Pullman, Aja Naomi King et Stephanie Koenig. La série a été créée par Lee Eisenberg, qui a également produit les séries WeCrashed et Little America d'Apple.

Comment regarder la série Lessons in Chemistry ?

Vous pouvez regarder Lessons in Chemistry exclusivement sur Apple TV+. Si vous êtes abonnés à 6,99 € par mois, aucun problème, sinon vous pouvez obtenir un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux inscrits.



Le service Apple TV+ est visionnable via l'application Apple TV, disponible sur iPhone, iPad, Mac, Roku, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox et d'autres plateformes comme les téléviseurs connectés. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent également regarder ces contenus dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Les deux premiers épisodes de Lessons in Chemistry sont diffusés dès maintenant. Le reste de la saison sera diffusé chaque vendredi, jusqu'au 24 novembre.

