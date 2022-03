La série WeCrashed sur la vie d'Adam Neumann est disponible sur Apple TV+

Il y a 3 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

Réagir



Annoncée l'an dernier, la nouvelle série limitée "WeCrashed" vient d'arriver sur Apple TV+ en ce vendredi 18 mars.



L’intrigue, inspirée de la vie d'Adam Neumann, se noue autour d’une histoire d’amour et de la folle ascension de son entreprise de location de bureaux, WeWork.

Une nouvelle série à découvrir sur Apple TV+

Basée sur le podcast éponyme, la série retrace comment WeWork est passé d'une valorisation de cinquante milliards de dollars à zéro en moins d'un an, aux mains du PDG Adam Neumann. Jared Leto et Anne Hathaway sont à la tête du casting de cette série phare et dont l'histoire avait fait les gros titres aux États-Unis mais aussi dans le monde.



Créée en 2010, WeWork avait connu une croissance hors-norme en ouvrant des bureaux partagés un peu partout dans le monde, avant de s'écouler en 2019, juste avant son entrée en bourse. Le patron avait eu la folie des grandeurs (on parle de 700 millions de dollars de dépenses) et s'était octroyé les pleins pouvoirs face à des actionnaires qui ne pouvaient que constater les dégâts.

En moins de dix ans, WeWork est passé d’un seul espace de coworking à une multinationale pesant 47 milliards de dollars. Puis, en moins d’un an, sa valeur s’est effondrée. Que s’est-il passé ?

Les trois premiers épisodes de la série en huit parties sont disponibles dès maintenant pour les abonnés Apple TV+. Les prochains épisodes arriveront chaque vendredi jusqu'au 22 avril.



WeCrashed épisode 1 : 18 mars 2022

WeCrashed épisode 2 : 18 mars 2022

WeCrashed épisode 3 : 18 mars 2022

WeCrashed épisode 4 : 25 mars 2022

WeCrashed épisode 5: 1er avril 2022

WeCrashed épisode 6: 8 avril 2022

WeCrashed épisode 7: 15 avril 2022

WeCrashed épisode 8: 22 avril 2022



La série est à regarder sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Mac, PS4, PS5, Xbox, Chromecast, Roku, TV connectées et même sur apple.com.



"WeCrashed" rejoint ainsi la liste croissante de productions originales d'Apple TV+, dont "Truth Be Told",une série dramatique sur le crime, "For All Mankind", une série dystopique sur la conquête spatiale, "Ted Lasso", une série humoristique sur le football anglais, "Tehran", un thriller d'espionnage israélien, ou encore le prochain drame "The Last Days of Ptolemy Grey". Sans oublier de nombreuses créations de grande qualité comme "Ses", "Invasion", "Servant" et plus encore.