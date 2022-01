WeCrashed : la nouvelle série d'Apple TV+ se montre en vidéo

Vidéo

Alban Martin

Apple TV+ a diffusé aujourd'hui la bande-annonce de la prochaine série originale nommée "WeCrashed", qui retrace l'ascension et la chute de WeWork, l'une des start-ups technologiques les plus controversées de ces dernières années. La série fera ses débuts le 18 mars.

L'histoire de WeWork dans WeCrashed

Basée sur le podcast du même nom, la série retrace comment WeWork est passé d'une valorisation de cinquante milliards de dollars à zéro, aux mains du PDG Adam Neumann. Jared Leto et Anne Hathaway sont à la tête du casting de cette série très attendue et dont l'histoire avait fait les gros titres aux États-Unis mais aussi dans le monde. Créée en 2010, WeWork avait connu une croissance hors-norme en ouvrant des bureaux partagés un peu partout dans le monde, avant de s'écouler en 2019, juste avant son entrée en bourse. Le patron avait quelque peu exagéré ses dépenses (on parle de 700 millions de dollars de revenus) et s'était octroyé les pleins pouvoirs face à ses actionnaires.

Le service de streaming Apple TV+ a commencé à partager son programme de télévision pour 2022, notamment la nouvelle série comique The Afterparty (28 janvier), le thriller d'espionnage Suspicion (4 février), le drame de science-fiction sur le lieu de travail Severance (18 février) et la série limitée de Samuel L. Jackson The Last Days of Ptolemy Gray (11 mars). WeCrashed poursuit cette lignée et sera diffusé le 18 mars.



Regardez ici la bande-annonce de cette série limitée en huit parties :