Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série Suspicion qui sortira le 4 février

Il y a 2 heures

Vidéo

Julien Russo

2



C'est l'une des créations originales Apple les plus attendus depuis ces derniers mois. Le 4 février prochain, Apple proposera à ses abonnés une nouvelle série avec une histoire passionnante et un casting VIP (comme d'habitude). Découvrez la synopsis complète et les premières images de "Suspicion".

Bientôt sur Apple TV+

Bonne nouvelle pour les abonnés qui attendent impatiemment l'arrivée de la série Suspicion. Apple vient de communiquer plus d'informations à propos de la date de disponibilité de la série, mais aussi les premières images de la première saison !

Ce nouveau programme original mettra en vedette l'actrice Uma Thurman (Kill Bill: Volume 1) qui sera accompagnée d'Elizabeth Henstridge (Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D), de Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) et de Noah Emmerich (The Truman Show).

Apple a choisi Rob Williams pour le rôle de showrunner, spécialiste dans les thrillers, l'homme a été aux commandes de The Men Next Door, Chasing Shadows et The Victim.



Apple explique que Suspicion va vous emmener en immersion totale dans une enquête policière qui s'intéresse à quatre citoyens britanniques qui sont suspectés d'avoir enlevé une femme d'affaires américaine dans un luxueux hôtel de New York.

Voici la synopsis communiquée par Apple :

Lorsque le fils d'une éminente femme d'affaires américaine (Thurman) est enlevé dans un hôtel de New York, l'œil de la suspicion tombe rapidement sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires qui se trouvaient à l'hôtel la nuit en question. Alors qu'ils se retrouvent dans une course transatlantique aux chats et aux souris pour échapper aux forces combinées de la National Crime Agency et du FBI pour prouver leur innocence, il devient évident qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Qui est vraiment derrière le mystérieux enlèvement et qui n'est coupable que d'être au mauvais endroit au mauvais moment ?

Les abonnés pourront découvrir les deux premiers épisodes de Suspicion dès le 4 février 2022 dans le catalogue d'Apple TV+. La première saison proposera un total de 8 épisodes avec comme toujours le rythme d'un nouvel épisode tous les vendredis matin. Pour le moment, Apple ne mentionne pas une possible saison 2, le géant californien attend probablement les premiers retours des abonnés avant de prendre sa décision.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.