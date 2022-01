Apple diffuse le trailer vidéo de la série Severance de Ben Stiller

Severance prend son temps pour arriver sur Apple TV+. Le thriller a été annoncé pour la première fois en novembre 2019, avec Adam Scott (Big Little Lies) dans le rôle principal. Ensuite, nous avons appris que Patricia Arquette occuperait l'autre rôle essentiel, avant un premier teaser fin 2021.

La bande-annone officielle de Severance

Comme d'habitude, le teaser nous a laissé sur notre faim, ne révélant pas grand-chose sur l'histoire générale. Cependant, avec la première bande-annonce officielle qui dure un peu moins de trois minutes, nous en savons désormais bien plus.



Grossièrement, l'histoire tourne autour du personnage de Scott, Mark Scout, et des autres employés de bureau qu'il dirige, dont la mémoire a été "chirurgicalement divisée" entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Voici la bande-annonce officielle :

Signé de Ben Stiller et de Dan Erickson, Severance est centré sur Mark Scout (Adam Scott), le chef d'une équipe d'employés de bureau dont les souvenirs ont été chirurgicalement divisés entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d'un mystère qui l'oblige à se confronter à la véritable nature de son travail... et de lui-même.

Outre Scott et Arquette, le casting de Severance est assez étoffé. On y retrouve par exemple John Turturro (The Big Lebowski) et Christopher Walken (The Deer Hunter).



Le premier épisode de Severance est prévu pour le vendredi 18 février 2022. En réalité, nous aurons droit à deux épisodes dès le début, puis un toutes les semaines pour atteindre un total de 9 épisodes pour la saison 1.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours (voire un an pour ceux qui ont acheté un appareil Apple il y a quelques temps). Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.