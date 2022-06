Apple TV+ diffuse le trailer de la série "Black Bird"

Alban Martin

Apple a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de la série dramatique limitée "Black Bird", un thriller psychologique à suspense, développé et produit par Dennis Lehane. La série de six épisodes sera diffusée en première mondiale avec les deux premiers épisodes le vendredi 8 juillet 2022 sur Apple TV+, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire chaque vendredi jusqu'au 5 août 2022.



Inspirée d'une histoire vraie, la distribution comprend Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear et Ray Liotta.

Aperçu en avril dernier, "Black Bird" met en vedette Taron Egerton dans le rôle de Jimmy Keene, Paul Walter Hauser dans le rôle de Larry Hall, Greg Kinnear dans le rôle de Brian Miller, Sepideh Moafi dans le rôle de Lauren McCauley, et Ray Liotta dans le rôle du père de Jimmy Keene, Big Jim Keene. La série est adaptée du roman policier "In With The Devil : A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" de James Keene et Hillel Levin.

Inspiré de faits réels, Jimmy Keene (Egerton), héros de football au lycée et fils de policier décoré, est condamné à dix ans de prison dans une prison de sécurité minimale. Il se voit offrir le choix d'une vie : entrer dans une prison de sécurité maximale pour criminels aliénés et se lier d'amitié avec le tueur en série présumé Larry Hall (Hauser), ou rester où il est et purger la totalité de sa peine sans possibilité de libération conditionnelle. Keene comprend rapidement que sa seule issue est d'obtenir des aveux et de découvrir où sont enterrés les corps de plusieurs jeunes filles avant que l'appel de Hall ne soit accepté. Mais ce tueur présumé dit-il la vérité ? Ou s'agit-il simplement d'une autre histoire d'un menteur en série ? Cette histoire dramatique et captivante subvertit le genre du crime en faisant appel à l'aide des personnes mises derrière les barreaux pour résoudre ses mystères.

Voici le trailer vidéo :

"Black Bird" est développé, écrit et produit par Lehane. Les trois premiers épisodes sont réalisés par Michaël R. Roskam, nominé aux Oscars, qui est également producteur exécutif. Lehane, Egerton et Roskam sont producteurs exécutifs aux côtés de Richard Plepler, par l'intermédiaire de sa société EDEN Productions ; Bradley Thomas, Dan Friedkin et Ryan Friedkin sont producteurs exécutifs par l'intermédiaire d'Imperative Entertainment ; Alexandra Milchan et Scott Lambert sont producteurs exécutifs par l'intermédiaire d'EMJAG Productions ; et Kary Antholis est également productrice exécutive, avec l'auteur du livre, Keene. Jim McKay et Joe Chappelle sont également réalisateurs. La série limitée est produite pour Apple TV+ par Apple Studios.

Comment accéder au catalogue Apple TV+ ?

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, notamment sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, et TCL, les dongles Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeux PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 4,99 euros par mois avec un essai gratuit de sept jours.