La série criminelle Black Bird est disponible sur Apple TV+ (Ray Liotta)

Apple lance aujourd'hui sa mini-série criminelle, Black Bird. La série met en vedette Taron Egerton, Paul Walter-Hauser, Greg Kinnear et Ray Liotta, et est disponible exclusivement sur Apple TV+. Black Bird est basée sur des événements réels, décrits pour la première fois dans le livre autobiographique In With the Devil.

Ray Liotta fait sa dernière apparition dans Black Bird

Black Bird suit la vie d'un détenu de prison, Jimmy Keene, qui a été condamné pour trafic de drogue. Il purge actuellement des années derrière les barreaux, mais le FBI vient lui proposer un marché : sortir de prison s'il obtient des aveux d'un tueur en série présumé.



Le tueur en série, Larry Hall, purge actuellement une peine pour un meurtre, mais les autorités pensent qu'il a commis au moins quatorze autres meurtres de femmes. Le jugement de Hall est également en cours de révision et risque de faire l'objet d'un appel. Des aveux permettraient de consolider l'affaire contre lui et de tourner la page pour la famille des femmes disparues.



Dans la série, le rôle de Keene est interprété par Taron Egerton. Hall est joué par Paul Walter-Hauser. Ray Liotta joue le père de Keene, dans son dernier rôle à la télévision avant sa mort.

Comment regarder Black Bird

Les deux premiers épisodes de Black Bird sont diffusés le vendredi 8 juillet. Le reste de la série limitée en six parties sera diffusé chaque semaine, le dernier épisode arrivant le 5 août.



Black Bird est une série originale Apple et est donc exclusive au service de streaming d'Apple. Si vous n'avez pas déjà un compte Apple TV+, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre identifiant Apple depuis n'importe quel appareil. L'application Apple TV est disponible sur iPhone, Mac, iPad, l'Apple TV, les consoles de jeux PlayStation et Xbox, de nombreux modèles de téléviseurs intelligents, ainsi que les dongles Amazon Fire Stick, Roku et plus encore.

Voici le trailer vidéo de Black Bird :

"Black Bird" est développé, écrit et produit par Lehane. Les trois premiers épisodes sont réalisés par Michaël R. Roskam, nominé aux Oscars, qui est également producteur exécutif. Lehane, Egerton et Roskam sont producteurs exécutifs aux côtés de Richard Plepler, par l'intermédiaire de sa société EDEN Productions ; Bradley Thomas, Dan Friedkin et Ryan Friedkin sont producteurs exécutifs par l'intermédiaire d'Imperative Entertainment ; Alexandra Milchan et Scott Lambert sont producteurs exécutifs par l'intermédiaire d'EMJAG Productions ; et Kary Antholis est également productrice exécutive, avec l'auteur du livre, Keene. Jim McKay et Joe Chappelle sont également réalisateurs. La série limitée est produite pour Apple TV+ par Apple Studios.