 TV+ annonce la série Black Bird avec Taron Egerton

Apple TV+ vient d'officialiser "Black Bird", une nouvelle série dramatique basée sur un roman policier à succès, et qui met en vedette Taron Egerton. La diffusion est prévue à partir du 8 juillet sur la plateforme.



Précédemment en cours de développement sous le nom de "In With the Devil", et basé sur le livre policier du même nom, "Black Bird" est une série limitée de six épisodes. Décrite comme un "thriller psychologique grinçant et plein de suspense", les spectateurs débuteront par les deux premiers épisodes début juillet.

Inspiré de faits réels, le nouveau programme exclusif d'Apple est décrit comme tel par le communiqué :

Lorsque Jimmy Keene (Taron Egerton), héros de football au lycée, fils de policier décoré et trafiquant de drogue reconnu coupable, est condamné à 10 ans dans une prison de sécurité minimale, il se voit offrir le choix de sa vie : entrer dans une prison de sécurité maximale pour les criminels aliénés et se lier d'amitié avec le tueur en série présumé Larry Hall (Paul Walter Hauser), ou rester où il est et purger l'intégralité de sa peine sans possibilité de libération conditionnelle.

Basée sur le livre co-écrit par le vrai James Keene, la série est développée par Dennis Lahane. Apple TV+ ne mentionne pas de scénariste, mais Lahane aurait réalisé au moins une partie de la série.



Taron Egerton est surtout connu pour son interprétation acclamée d'Elton John dans "Rocketman" de Lee Hall et dans la série de films "Kingsman". Paul Walter Hauser est un acteur et un comédien, connu pour son rôle dans "BlacKkKlansman", réalisé et coécrit par Spike Lee.



Après la diffusion des deux premiers épisodes le 8 juillet, les quatre autres paraîtront chaque semaine le vendredi.

Comment accéder au catalogue Apple TV+ ?

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, notamment sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, les appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeux PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 4,99 euros par mois avec un essai gratuit de sept jours.



Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuitement.