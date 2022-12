Apple TV+ : après Black Bird, l'acteur Taron Egerton est de retour dans la série Firebug

Le monde entier a été impressionné par la prestation de Taron Egerton dans la série Black Bird, l'acteur s'est fait remarquer malgré son rôle particulièrement difficile à jouer. Apple TV+ a décidé de renouveler sa collaboration avec Egerton, l'acteur britannique va faire son grand retour dans une nouvelle série baptisée "Firebug". À quoi s'attendre ? On vous explique tout !

Apple annonce Firebug

Les créations originales Apple ne s'arrêtent jamais, toute l'année le géant californien commence de nouveaux projets passionnants avec à chaque fois des histoires bouleversantes et addictives qui interpelleront les abonnés au service de streaming.

L'une des dernières annonces d'Apple s'appelle "Firebug", une série qui sera développée, écrite et produite par Dennis Lehane qui a participé dans le passé à plusieurs épisodes de Mr. Mercedes ou encore au film Shutter Island.



Taron Egerton aura aussi l'un des rôles de producteur (en plus d'être à l'écran), il sera accompagné des producteurs exécutifs Richard Plepler (Black Bird), Kary Antholis (Five Days - HBO), Bradley Thomas (The Square) et Dan Friedkin (The Contractor).

Firebug est présenté comme étant produit par Apple Studios avec la participation EDEN Productions et EDEN Productions.

Taron Egerton dans la série Black Bird sur Apple TV+

Dans son communiqué de presse, Apple explique :

"Firebug" suivra un détective en difficulté et un enquêteur incendiaire énigmatique (interprété par Egerton) alors qu'ils suivent les traces de deux incendiaires en série.

Le petit détail qui fait toute la différence pour beaucoup de personnes... C'est que la série sera inspirée par des événements réels. Apple précise quand même qu'une grande partie de la série restera tout de même fictive.



Pour le moment, le géant californien ne donne pas de date pour la disponibilité de Firebug, toutefois on peut prévoir un lancement dans le catalogue d'Apple TV+ à partir du dernier trimestre de 2023 ou au plus tard début 2024. Il faut toujours anticiper environ 10 à 12 mois pour le lancement d'une série après l'annonce officielle de l'acquisition des droits exclusifs. Bien sûr, quelques contenus font exception à cause de leur complexité de tournage et parfois quelques contretemps.