La série Suspicion est annulée par Apple TV+ après une saison

Avec son service de streaming, Apple doit faire des choix concernant le renouvellement de ses séries. Si un contenu a séduit énormément d'abonnés Apple TV+ et a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, il sera logiquement renouvelé. Toutefois, quand un programme n'a pas trouvé son public après plusieurs mois de disponibilité, il est évident qu'Apple n'a pas d'autres choix que de l'annuler et de rediriger l'investissement vers un nouveau contenu. C'est justement ce qui vient de se passer pour la série "Suspicion".

Suspicion n'aura pas de suite

La série israélienne Suspicion créée par Rob Williams n'aura malheureusement pas de suite après une saison de huit épisodes convaincants et remplis de rebondissements. Selon un récent rapport de Deadline, l'équipe de la série ainsi que la société Keshet Productions ont été informées qu'il n'y aura pas de suite à cause d'une audience décevante auprès des abonnés Apple TV+.



Le scénario étant pourtant intéressant, la série raconte l'histoire d'une femme d'affaires américaine qui est kidnappée alors qu'elle séjourne dans un luxueux hôtel new-yorkais. La police ouvre une enquête pour tenter de comprendre qui a enlevé la jeune femme et où elle pourrait se trouver. Les policiers s'intéressent à quatre clients de l'hôtel qui avaient tous une réservation au même moment. Le problème, c'est que ces personnes n'ont pas de casier judiciaire et elles ont toujours respecté les lois, autrement dit elles n'ont pas le profil du criminel qui pourrait enlever et séquestrer une femme.

Pour la série Suspicion, Apple avait rassemblé un casting de star, on retrouvait Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Georgina Campbell (Bird Box Barcelona), Elizabeth Henstridge (Superman et Lois), Angel Coulby (Undercover), Elyes Gabel (Scorpion) ou encore Noah Emmerich (The Hot Zone). Un casting très haut de gamme où quasiment chaque abonné Apple TV+ pouvait apercevoir un visage familier.



Comme le précise le rapport, la série a été annulée il y a environ un an, mais l'information n'a pas fuité, d'où l'absence de la mention "annulée" sur des sites spécialisés comme AlloCiné ou IMDB. La bonne nouvelle, c'est que la série Suspicion reste disponible dans le catalogue d'Apple TV+, si vous souhaitez regarder les huit épisodes, vous pourrez le faire quand vous voudrez, mais dites-vous dès le premier épisode qu'il n'y aura jamais de suite (sauf événement inattendu où Apple changerait d'avis).

