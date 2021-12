Apple TV+ : la série Severance arrive le 18 février 2022 (+ bande-annonce)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Depuis le début du mois de novembre, Apple enchaîne les annonces autour de ses futurs films et séries qui vont bientôt débarquer sur Apple TV+. La dernière nouveauté en date s'appelle Severance, il s'agit d'une série produite par Ben Stiller qui mettra en scène plusieurs acteurs populaires.

Les premières images de Severance

Au premier trimestre de 2022, les abonnés Apple TV+ du monde entier vont pouvoir profiter d'une nouvelle série dramatique produite par Ben Stiller, celle-ci s'appelle Severance et met en avant plusieurs employés qui viennent d'être licenciés.

Voici comment Apple décrit cette production originale :

Dans "Severance", Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement, qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d'un mystère qui l'obligera à se confronter à la véritable nature de son travail... et de lui-même.

À la production, Ben Stiller sera accompagné de Nicky Weinstock (Escape at Dannemora) et Jackie Cohn (In the Dark). Dans le reste du casting, on retrouvera à l'écran la présence de Patricia Arquette (The Act), Adam Scott (Big Little Lies), John Turturro (The Night Of), Britt Lower (Casual), Zach Cherry (Succession), Dichen Lachman (Altered Carbon et Supergirl)...

Vous l'aurez compris, la série Severance va rassembler un grand casting autour d'un sujet sensible et bouleversant dans une vie.



Sur cette création originale, Apple Studios ne sera pas tout seul, le géant californien aura le soutien de Red Hour Productions ainsi que d'Endeavor Content.

Les abonnés Apple TV+ pourront regarder les deux premiers épisodes de Severance dès le 18 février 2022, les autres épisodes arriveront un par un toutes les semaines (le rythme habituel sélectionné par Apple).

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.