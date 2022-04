Apple TV+ officialise la 2e saison de sa série à succès « Severance »

⏰ Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir



Il y a 1 mois, Apple annonçait aux abonnés Apple TV+ le renouvellement de sa populaire série Acapulco. Aujourd'hui, Apple dévoile un second renouvellement, cette fois pour sa création originale baptisée « Severance », une série réalisée par Ben Stiller.

Severance, saison 2 : ça arrive bientôt !

Bonne nouvelle pour les abonnés qui ont apprécié la série Severance dans le catalogue Apple TV+, ils retrouveront prochainement de nouveaux épisodes dans le cadre d'une deuxième saison exclusive. La firme de Cupertino a confirmé il y a quelques heures le renouvellement de sa série réalisée et produite par Ben Stiller avec Dan Erickson aux commandes du scénario.



Ce qui est assez surprenant dans cette démarche, c'est qu'Apple a donné le feu vert pour une seconde saison alors que tous les épisodes de la saison 1 ne sont pas encore publiés. En effet, le dernier est attendu pour vendredi 8 avril.

Il ne fait aucun doute que les statistiques ont été extrêmement positives pour qu'Apple se précipite dans un renouvellement, l'entreprise veut que l'écriture et le tournage de la saison 2 commencent le plus tôt possible.

Pour Ben Stiller, cette décision est une bonne nouvelle, le célèbre acteur n'hésite pas à exprimer sa joie et remercier Apple TV+ pour ce geste d'une grande importance pour l'avenir du programme :

C'est vraiment excitant de voir la réponse des gens qui aiment la série - et le niveau d'engagement des fans. La route a été longue pour amener "Severance" à la télévision. J'ai lu le pilote de Dan pour la première fois il y a plus de cinq ans. Il s'agit toujours d'une histoire sur plusieurs saisons, et je suis vraiment heureux que nous puissions la poursuivre. Je suis reconnaissant à nos partenaires d'Apple TV+ qui nous ont soutenus tout au long du projet. Loué soit Keir !

Severance tourne autour d'une mystérieuse entreprise, appelée Lumon Industries. Dans cette société, les employés doivent subir une procédure qui modifie leur cerveau. La procédure sépare complètement leurs souvenirs de la maison et du travail. Cela signifie qu'ils ne se souviennent pas de leur vie personnelle ou familiale lorsqu'ils sont au travail, et qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait au travail lorsqu'ils rentrent chez eux à la fin de la journée.



Au fil de la série, Mark Scout (Adam Scott) commence à percer lentement les secrets de l'entreprise pour laquelle il travaille. Aux côtés d'Adam Scott, le casting de Severance comprend Britt Lower, John Turturro, Patricia Arquette et Christopher Walken. La série a reçu un accueil très positif de la part des critiques.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.