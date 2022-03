La saison 2 d'Acapulco sur Apple TV+ est confirmée !

Ce qui est formidable avec Apple TV+, c'est qu'il s'agit de l'un des services de streaming qui renouvelle le plus ses séries. Alors que certains de ses concurrents ont des exigences plus importantes et annulent une série après seulement une saison, Apple préfère être plus souple avec cette politique.

Acapulco, renouvellement pour une seconde saison !

C'est officiel, les fans de la série Acapulco vont bien avoir de nouveaux épisodes dans le cadre d'une deuxième saison qui sortira sur Apple TV+ prochainement. Apple vient d'annoncer dans un communiqué presse son intention de réitérer sa confiance dans ce programme qui a séduit de nombreux abonnés à travers le monde.



La série d'origines espagnole et anglaise a reçu d'excellentes critiques de la presse américaine, mais aussi de la part des internautes qui ont félicité cette création originale sur le populaire site Rotten Tomatoes (l'équivalent d'AlloCiné en France).

Ce qui a également poussé Apple a signé pour une saison 2, c'est le SAG Award qu'a obtenu le producteur exécutif Eugenio Derbez pour sa participation dans le film original Apple CODA, la firme de Cupertino a été impressionnée par le travail de Derbez.

Si vous n'avez pas encore découvert Acapulco, voici une courte synopsis de cette série à succès sur Apple TV+ :

1984. Maximo, un jeune mexicain voit son rêve se réaliser quand il obtient le poste de sa vie dans la station balnéaire la plus prisée d'Acapulco. Mais il se rend vite compte que ce travail est bien plus compliqué qu'il ne l'imaginait, car toutes ses croyances et sa morale commencent à être remises en question...

Comme l'annonce Apple, les nouveaux épisodes qui vont entrer en écriture et en tournage seront la suite de la première saison, vous retrouverez d'ailleurs les mêmes acteurs. Le service de streaming donne un petit aperçu :

En 1985, Máximo doit faire face à des bouleversements à la station, à des problèmes inattendus à la maison et à un nouvel intérêt amoureux qui pourrait bien rivaliser avec la fille de ses rêves. De nos jours, le plus âgé Máximo (Eugenio Derbez, qui raconte également la série) arrive à Acapulco, où il rencontre diverses personnes de son passé - pour le meilleur et pour le pire.

Dans Acapulco, vous retrouvez Jessica Collins (9-1-1), Rafael Cebrian (Narcos), Chord Overstreet (The Middle et Glee), Fernando Carsa (While the Worlf's Away) ou encore Regina Reynoso (Apprenti Papa).

Acapulco est une création originale produite avec la participation de Lionsgate Television, 3Pas Studios et The Tannenbaum Company.



On retrouve aux commandes du programme Austin Winsberg (Société Secrète de la Royauté), Eduardo Cisneros (Half Brothers) et Jason Shuman (Les Messagers). En tant que Showrunner, Apple a misé toute sa confiance envers Chris Harris, un talentueux scénariste qui a collaboré à une tonne d'épisodes de la populaire série How I Met Your Mother.



Pour le moment, Apple ne communique pas de date de lancement pour la saison 2 d'Acapulco, toutefois vu le rythme de création et de tournage, il y a des chances qu'on est plus d'informations dès l'été (au plus tard dernier trimestre de l'année).



