Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 2 d'Acapulco

Vous êtes très nombreux à avoir enchaîné les épisodes de la première saison d'Acapulco, Apple a rapidement remarqué le succès de sa série originale et a très vite signé la saison 2. Dès le 21 octobre 2022, Apple TV+ accueillera la seconde saison d'Acapulco, l'occasion pour Apple de dévoiler la bande-annonce des futurs épisodes à venir.

Acapulco saison 2, ça commence bientôt

Le 26 août, Apple nous apprenait via un communiqué de presse l'arrivée imminente de la deuxième saison d'Acapulco, la série qui a été acclamée par les critiques et qui a réalisé de bonnes audiences va faire son retour le 21 octobre pour le plus grand plaisir des abonnés Apple TV+ !

Dans le casting de la saison 2, on retrouvera la majorité des acteurs que vous avez pu apercevoir jusqu'ici dans Acapulco, on pourra compter sur la présence de :

Fernando Carsa (en tant que Memo)

Camila Perez (Julia)

Damián Alcázar (Don Pablo)

Chord Overstreet (Tchad)

Vanessa Bauche (Nora)

Regina Reynoso (Sara)

La saison 2 d'Acapulco sera la suite de la première saison, Apple reprend l'histoire là où vous l'avez laissé.

Voici à quoi s'attendre pour les épisodes à venir :

La deuxième saison reprend dans la foulée de la première saison, racontant l'histoire de Máximo Gallardo, d'une vingtaine d'années (joué par Enrique Arrizon), dont le rêve se réalise lorsqu'il marque le travail de toute une vie en tant que garçon de cabane dans la station balnéaire la plus chaude d'Acapulco, Las En 1985, Máximo doit faire face à des bouleversements dans la station, à des problèmes inattendus à la maison et à un nouvel intérêt amoureux qui pourrait bien rivaliser avec la fille de ses rêves.



Sous la direction de Don Pablo, il fixe les yeux sur la gestion d'un jour de toute l'opération de Las Colinas en devenant le bras droit de Diane. Pendant ce temps, de nos jours, Máximo (Derbez) plus âgé retourne à Acapulco pour faire la paix avec le décès récent de Don Pablo, où il est forcé de faire face à des affaires inachevées que le jeune Máximo a laissées derrière lui.

À quelques semaines de la sortie des deux premiers épisodes de la saison 2, Apple a partagé la bande-annonce de la suite d'Acapulco. À compter du lancement, vous retrouverez un épisode par semaine avec un total de 10 épisodes comme ça a été le cas avec la saison 1.