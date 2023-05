Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 3 d'Eau-Paisible

Après avoir dévoilé la bande-annonce de la future série "The Crowded Room" avec Tom Holland, Amanda Seyfried et Emmy Rossum, Apple enchaîne les bonnes nouvelles avec cette fois-ci une bande-annonce destinée aux jeunes abonnés d'Apple TV+. La série animée "Eau-Paisible" va bientôt revenir dans le cadre d'une troisième saison, l'occasion pour vos enfants de découvrir e nouveaux épisodes.

Eau-Paisible saison 3, rendez-vous le 19 mai

Eau-Paisible fait partie des séries originales Apple qui ont connu un joli succès et qui ont très vite fait l'objet d'un renouvellement grâce à l'excellent accueil des abonnés. Après une première et deuxième saison qui ont eu un fort taux d'engagements auprès des abonnés Apple TV+, une troisième saison arrive de manière imminente. En effet, dès le 19 mai, Apple va proposer de nouveaux épisodes de sa série jeunesse, l'occasion de découvrir la suite des aventures du célèbre panda !



La série qui est basée sur les livres à succès "Zen Shorts" de Jon J. Muth aborde l'histoire de trois frères et sœurs qui ont chez eux un panda sage. On retrouvera toujours pour cette troisième saison la productrice française Sidonie Dumas, ainsi que le réalisateur Jun Falkenstein qui a participé dans le film Les Schtroumpfs sortit au cinéma en 2011.

Pour ceux qui n'ont pas encore vu Eau-Paisible, voici à quoi vous attendre :

Karl, Addy et Michael, trois frères et sœurs, sont des enfants normaux avec des problèmes de la vie courante. Les plus petites choses peuvent parfois leur sembler insurmontables. Heureusement pour eux, leur voisin est un panda du nom de Eau-Paisible, qui à travers son exemple, ses histoires et son humour va offrir aux enfants une meilleure compréhension de leurs sentiments ainsi que des outils pour les aider à faire face à leurs propres défis quotidiens.

Apple donne rendez-vous le 19 mai au petit matin pour découvrir les deux épisodes de la troisième saison d'Eau-Paisible (Stillwater en anglais). Bien sûr, ce sera en exclusivité sur Apple TV+ avec toujours le rythme d'un nouvel épisode par semaine !