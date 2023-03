Voici la bande-annonce de la saison 2 de Schmigadoon! sur Apple TV+

C'est l'une des créations originales Apple qui a le plus attiré les abonnés en France comme à l'international. La comédie musicale Schmigadoon va faire son grand retour pour une 2e saison en exclusivité sur Apple TV+, l'occasion de retrouver le duo Keegan-Michael Key et Cecily Strong qui a été un franc succès dans la première saison.

Un aperçu de la saison 2

La comédie musicale Schmigadoon! est bientôt de retour pour une deuxième saison très attendue sur Apple TV+. Les premiers épisodes avaient rencontré un grand succès auprès des abonnés grâce à un mélange réussi de comédie, d'amour et de musique. Aux États-Unis, les critiques avaient parlé d'une série au style particulier qui sortait de ce qu'on a l'habitude de voir sur les services de streaming.



En juin 2022, Apple avait annoncé que la série serait renouvelée pour une deuxième saison et visiblement le géant californien a tenu sa promesse, car une nouvelle saison débarque le 5 avril 2023 en exclusivité sur Apple TV+.

La majorité des acteurs de la première saison seront présents dans les épisodes à venir. On retrouvera Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski et Aaron Tveit. Le casting de la saison 2 signera l'arrivée de Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Scmidt) et Patrick Page (The Good Wife).

La deuxième saison de Schmigadoon! a été produite par les sociétés Universal Studio Group et Broadway Video division. Les fans du programme pourront s'attendre à une nouvelle dose de comédie musicale, de bonne humeur et de romance. Apple nous donne rendez-vous dès le 5 avril 2023 avec le rythme d'un nouvel épisode par semaine. L'ajout des nouveaux épisodes se terminera le 3 mai 2023.

Si vous avez raté Schmigadoon! sur Apple TV+

Si vous ne l'avez pas encore vu, Schmigadoon raconte les aventures de deux médecins new-yorkais, Melissa et Josh, qui se retrouvent piégés dans une ville fictive des années 1940 appelée Schmigadoon. Melissa et Josh découvrent rapidement que Schmigadoon est un endroit étrange où tout le monde chante et danse à tout moment, et où les règles sociales sont très différentes de celles qu'ils connaissent. Ils sont également informés qu'il est impossible de partir de la ville tant qu'ils n'ont pas trouvé le véritable amour.



Tout au long de la série, Melissa et Josh doivent naviguer dans leur nouvelle vie dans cette ville loufoque, tout en essayant de trouver l'amour et de comprendre comment ils peuvent retourner dans le monde réel. La série est remplie de numéros musicaux hilarants et d'acteurs talentueux, dont Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Alan Cumming et Kristin Chenoweth.