The Afterparty sur Apple TV+ : voici la bande-annonce de la 2e saison

Bonne nouvelle pour les fans de la série The Afterparty, une deuxième saison va bientôt commencer sur Apple TV+. Le géant californien a dévoilé en avant-première les images des épisodes à venir dans le cadre d'une bande-annonce officielle. Au programme, de l'humour, de l'action et une histoire encore complètement dingue !

Afterparty saison 2, la bande-annonce

Dès le 12 juillet 2023, les abonnés Apple TV+ auront accès en exclusivité aux deux premiers épisodes tant attendus de la deuxième saison de la série The Afterparty. Reprenant le même schéma narratif que la première saison, The Afterparty continuera de raconter une histoire unique, toujours perçue à travers les yeux de chaque personnage. Cette approche novatrice offre une expérience immersive aux abonnés, en leur permettant de découvrir une histoire sous différents angles, ce qui fait comprendre que les apparences sont parfois trompeuses.



On retrouvera les acteurs emblématiques de la première saison, à savoir Tiffany Haddish, Zoë Chao et Sam Richardson. En plus de ces visages familiers, la deuxième saison de The Afterparty accueillera également de nouveaux acteurs populaires. Parmi les nouveaux acteurs qui se joindront à l'aventure, on aperçoit Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Anna Konkle, Vivian Wu, John Cho, Jack Whitehall et la présence de Ken Jeong.

Voici une petite synopsis partagée par les équipes d'Apple TV+ :

Dans la deuxième saison, un mariage est ruiné lorsque le marié est assassiné et que chaque invité devient suspect. Le détective Danner (interprétée par Tiffany Haddish) revient pour aider Aniq (Sam Richardson) et Zoë (Zoë Chao) à résoudre ce mystère. Les enquêteurs interrogeront les membres de la famille, les amants étoilés et les partenaires commerciaux, écoutant le récit du week-end de chaque suspect. Chacun d'entre eux apportera sa propre perspective et son propre style visuel à cette enquête complexe.

La production de la deuxième saison de The Afterparty est assurée par TriStar TV en collaboration avec Sony Pictures Television. Cette collaboration entre les deux studios laisse présager une saison encore plus captivante et réussie que la première, on a hâte de voir la saison 2 pendant les vacances d'été !