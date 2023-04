Voici la série limitée "The Crowded Room" avec Tom Holland (Apple TV+)

Apple TV+ a présenté hier soir un premier aperçu de "The Crowded Room", une nouvelle série limitée dont Tom Holland est la vedette et le producteur exécutif, et qui a été créée par Akiva Goldsman, scénariste et producteur exécutif lauréat d'un Academy Award ("Un homme d'exception"). Avec une distribution cinq étoiles emmenée par Holland, Amanda Seyfried et Emmy Rossum, "The Crowded Room" fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes de sa première saison de 10 épisodes le vendredi 9 juin 2023, suivis, comme d'habitude, d'un nouvel épisode hebdomadaire tous les vendredis jusqu'au 28 juillet 2023.

Un thriller dans les années 70

"The Crowded Room" suit Danny Sullivan (Holland), un homme qui est arrêté suite à son implication dans une fusillade à New York en 1979. Un thriller captivant raconté à travers une série d'entretiens avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried), l'histoire de la vie de Danny se déroule, révélant des éléments du passé mystérieux qui l'a façonné, et les rebondissements qui le conduiront à une révélation qui changera le cours de sa vie.



Outre Holland, Seyfried et Rossum, la série met en scène Sasha Lane, Will Chase et Lior Raz, ainsi que les invités Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski et Zachary Golinger.



"The Crowded Room" est une coproduction entre Apple Studios et New Regency. Goldsman est producteur exécutif par l'intermédiaire de sa bannière Weed Road Productions. La série est également produite par Alexandra Milchan pour EMJAG Productions, ainsi que par Arnon Milchan, Yariv Milchan et Michael Schaefer de New Regency. Kornél Mundruczó a réalisé plusieurs épisodes, dont le pilote, et assure la production exécutive.

Apple TV+ étoffe son catalogue

