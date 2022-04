Voici le trailer vidéo de la série bilingue Now & Then d'Apple TV+

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



La bande-annonce du thriller bilingue "Now & Then" vient d'être dévoilée par Apple avant sa première mondiale le mois prochain sur la plateforme de streaming. La première de "Now & Then" aura lieu le vendredi 20 mai 2022 sur Apple TV+.

Une série hispanique bientôt sur Apple TV+

Apple TV+ a publié une vidéo trailer de "Now & Then", le thriller en anglais / espagnol qui sera lancé mondialement avec trois épisodes le vendredi 20 mai 2022 exclusivement sur Apple TV+, avec de nouveaux épisodes chaque vendredi jusqu'au 24 juin. Soit un total de huit parties.

Se déroulant à Miami et tourné en espagnol et en anglais, "Now & Then" réunit un casting de haut vol, dont les nominées aux Oscars Marina de Tavira et Rosie Perez, le lauréat du prix Ariel José María Yazpik, la lauréate de plusieurs prix Goya Maribel Verdú, Manolo Cardona, la lauréate du prix Goya Soledad Villamil, le lauréat du prix Emmy Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte et Miranda de la Serna.

"Now & Then" est un thriller à plusieurs niveaux qui explore les différences entre les aspirations de la jeunesse et la réalité de l'âge adulte, lorsque les vies d'un groupe de meilleurs amis de collège sont changées à jamais après qu'un week-end de célébration se termine par la mort de l'un d'entre eux. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les cinq autres sont réunis à contrecœur par une menace qui met en péril leur monde apparemment parfait.

La série est produite par Bambú Producciones et ses créateurs, Ramón Campos et Gema R. Neira. Campos est le showrunner et la série est écrite par Neira et Campos avec leur équipe. Teresa Fernández-Valdés et Gideon Raff sont producteurs exécutifs de la série et Raff est également réalisateur.

"Now & Then" rejoint un nombre croissant de séries originales Apple, dont la série "Slow Horses", un thriller d'espionnage international avec Gary Oldman; "Pachinko", basée sur un roman à succès, écrite et produite par Soo Hugh; et la comédie à succès "Acapulco", récemment renouvelée.