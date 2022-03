La série dramatique coréenne Pachinko est disponible sur Apple TV+

Alban Martin

La série dramatique épique coréenne Pachinko fait ses débuts aujourd'hui sur Apple TV+. Pachinko raconte l'histoire d'une famille de Corée du Sud qui immigre au Japon au XXe siècle, à une époque où l'attitude des Japonais envers les Coréens était loin d'être amicale. Les trois premiers épisodes sont disponibles en streaming dès maintenant pour les fans de courant cinématographique en vogue après Mr Sunshine et autre Squid Game.

La série Pachinko serait exceptionnelle

La série est basée sur un roman du même nom, Pachinko, de Min Jin Lee. L'intrigue explore l'expérience typique de la Corée du XXe siècle au Japon, marquée par le racisme et les stéréotypes. L'histoire met en scène un large éventail de personnages, mais le cœur de l'histoire tourne autour de Sunja et de sa famille.



Si la narration du livre est linéaire, l'adaptation télévisée rompt la chronologie avec des lignes de temps divisées et des flashbacks contrastant la vie de Sunja, enfant et adulte.



Pachinko n'est pas une série limitée, écrite et produite par Soo Hugh à qui l'on doit The Terror, Under The Dome et The Killing (US). Si la première saison contient huit épisodes, le contrat cible serait déjà de quatre saisons.



Avec la diffusion des premiers épisodes, Pachinko a déjà reçu des critiques élogieuses avec un score de 100% sur Rotten Tomatoes notamment. Une série "captivante", voire "exceptionnelle".

Comment regarder Pachinko

Vous pouvez regarder Pachinko avec un abonnement Apple TV+ ou un essai de 7 jours. Un abonnement à 4,99€/mois vous donne accès à tous les programmes TV et films originaux d'Apple, sans frais supplémentaires. Apple TV+ est disponible sur tout un tas de supports dont les produits Apple bien sûr, mais aussi les téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), ainsi que sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox et les dongles HDMI.



Voici les dates de sortie des épisodes de la saison 1 de Pachinko :

Pachinko épisode 1 : 25 mars 2022

Pachinko épisode 2 : 25 mars 2022

Pachinko épisode 3 : 25 mars 2022

Pachinko épisode 4 : 1er avril 2022

Pachinko épisode 5 : 8 avril 2022

Pachinko épisode 6 : 15 avril 2022

Pachinko épisode 7 : 22 avril 2022

Pachinko épisode 8 : 29 avril 2022

Les trois premiers épisodes de Pachinko sont diffusés aujourd'hui, et le reste de la première saison sera diffusé avec un épisode chaque vendredi. Au cours des prochaines semaines, Apple présentera également d'autres séries originales très attendues, notamment le thriller d'espionnage "Slow Horses" dirigé par Gary Oldman, la série d'anthologie "Roar" et "Shining Girls" avec Elisabeth Moss, entre autres.