Apple renouvelle la série coréenne Pachinko pour une saison 2

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



La série dramatique coréenne Pachinko fait ses débuts en mars dernier sur Apple TV+, non sans un certain succès grâce notamment à une histoire originale qui dépeint une famille de Corée du Sud qui immigre au Japon au XXe siècle. Alors que la première saison s'est terminée ce vendredi, Apple a déjà annoncé qu'elle avait commandé la suite, la saison 2.

La saison 2 de Pachinko est déjà actée

Apple TV+ a donc annoncé le renouvellement de la deuxième saison de "Pachinko", la série dramatique acclamée créée par Soo Hugh et basée sur le roman à succès.

Après ses débuts sur Apple TV+ le mois dernier, la série à succès mondial "Pachinko" a reçu un large accueil critique et a été saluée comme "l'une des meilleures choses à la télévision", "le nouveau chef-d'œuvre de la télévision", "un triomphe" et "l'une des meilleures adaptations de tous les temps".

"Les mots ne peuvent exprimer ma joie de pouvoir continuer à raconter l'histoire extraordinaire de cette famille indomptable", a déclaré le créateur, scénariste et producteur exécutif Hugh. "Je suis reconnaissant à l'équipe formidable d'Apple et du studio Media Res d'avoir cru et soutenu cette série, ainsi qu'à nos fans passionnés qui nous ont encouragés. C'est un honneur de pouvoir continuer à travailler avec ce casting et cette équipe incroyables."

Épique par sa portée et intime par son ton, "Pachinko" raconte une histoire inoubliable de guerre et de paix, d'amour et de perte, de triomphe et de reconnaissance. La nouvelle saison poursuivra cette histoire fascinante qui traverse les générations et est racontée en trois langues - coréen, japonais et anglais.

"Pachinko" raconte les espoirs et les rêves d'une famille d'immigrants coréens sur quatre générations, alors qu'ils quittent leur pays dans une quête indomptable de survie et de prospérité. Débutant en Corée du Sud au début des années 1900, l'histoire est racontée à travers les yeux d'une matriarche remarquable, Sunja, qui triomphe contre toute attente.



Attention spoiler, dans l'épisode final de la saison de ce vendredi, Sunja apprend qu'Isak a été arrêté et le recherche avec l'aide de son jeune fils. Solomon prend une décision fatidique. Pachinko a obtenu des critiques incroyables sur les plateformes de notations avec des adjectifs sans équivoque comme série "captivante" ou "exceptionnelle".

Comment regarder Pachinko

En attendant la saison 2, vous pouvez regarder Pachinko avec un abonnement Apple TV+ ou un essai de 7 jours. Un abonnement à 4,99€/mois vous donne accès à tous les programmes TV et films originaux d'Apple, sans engagement. Apple TV+ est disponible sur tout un tas de supports dont les produits Apple bien sûr, mais aussi les téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), ainsi que sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox et les dongles HDMI.

Au cours des prochaines semaines, Apple présentera également d'autres séries originales très attendues, notamment le thriller d'espionnage "Slow Horses" dirigé par Gary Oldman, la série d'anthologie "Roar" et "Shining Girls" avec Elisabeth Moss, entre autres.



Regardez le trailer vidéo :