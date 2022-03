Apple dévoile sa future série "Roar" à travers une bande-annonce

Il y a 5 heures

Vidéo

Julien Russo

Après un début du mois de mars assez calme, Apple enchaîne les annonces autour des prochaines créations originales qui vont débarquer sur Apple TV+. Après avoir dévoilé sa future série Bad Sisters, le service de streaming présente maintenant Roar, une série qui promet d’être passionnante !

Disponible dès le 15 avril en exclusivité sur Apple TV+

1 saison, 8 épisodes, 8 histoires différentes. Les abonnés Apple TV+ vont pouvoir regarder dès le 15 avril la série Roar, un programme original basé sur le livre de l'auteur à succès Cecelia Ahern. Roar parlera les expériences que vivent beaucoup de femmes au quotidien, des épreuves qu'elles n'osent pas toujours aborder.

Apple promet dans cette série des histoires pertinentes, qui marqueront l'esprit avec un réalisme magique, poignant et avec des doses d'humour.



Dans la courte bande-annonce publiée sur YouTube, on aperçoit plusieurs actrices populaires comme Nicole Kidman (Big Little Lies), Cynthia Erivo (The Outsider), Merritt Wever (Unbelievable), Alison Brie (GLOW), Betty Gilpin (The Tomorrow War), Meera Syal (La Roue du Temps), Fivel Stewart (Atypical) et Kara Hayward (Us).

Apple explique dans son communiqué de presse :

« Roar » est une série d'anthologies de fables féministes sombrement comiques. Couvrant des genres allant du réalisme magique à l'horreur psychologique, ces huit histoires autonomes mettent en scène des femmes ordinaires dans des circonstances assez extraordinaires.

Apple a également confié le poste de productrice exécutive à Nicole Kidman pour la première saison, elle est accompagnée de Per Saari (Bienvenue à Monte-Carlo).

Pour Roar, Apple a choisi Endeavor Content, une société de production de renommée mondiale qui a produit des films comme Shadow in the Cloud, Bad Hair, The Lost Daughter ou encore Blue Miracle. Endeavor Content a déjà travaillé dans le passé avec Apple sur le film Hala, une création originale qui a été disponible dès les débuts d'Apple TV+.



Apple TV+ est accessible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est présent sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.