Apple présente la série « Bad Sisters » à retrouver bientôt sur Apple TV+

Il y a 4 heures

Vidéo

Julien Russo

Après avoir annoncé la série "Pinecone & Pony", un programme original pour les enfants en coopération avec DreamWorks, Apple continue les belles annonces avec la révélation d'une série très attendue... Bad Sisters ! La firme de Cupertino a dévoilé plusieurs détails importants comme le casting qui se trouvera derrière cette future série.

Bientôt sur Apple TV+

C'est l'une des dernières pépites annoncées par Apple, la série Bad Sisters va bientôt débarquer sur Apple TV+, cette création originale de Sharon Morgan (Torchwood) mettra en avant les aventures des sœurs Garvey, cinq femmes qui ont un lien spécial et très fort depuis la mort prématurée de leurs parents.



Pour Bad Sisters, Apple dévoile un gigantesque casting, on retrouvera Anne-Marie Duff (Sex Education), Eva Birthistle (The Last Kingdom), Sarah Greene (Penny Dreadful), Eve Hewson (The Knick).

Pour les acteurs de second plan, il y aura la présence de Claes Bang (Dracula), Brian Gleeson (Hellboy), Daryl McCormack (A Good Woman) et Assaad Bouab (Messiah).

Aux commandes de la production de Bad Sisters, on aperçoit les sociétés Merman productions et ABC Signature (du groupe Disney).

Apple précise également :

La série est produite et écrite par Horgan avec Brett Baer et Dave Finkel ("New Girl", "United States of Tara") qui l'ont adaptée de la version belge de la série "Clan", créée par Malin-Sarah Gozin ("Tabula Rasa", "Professor T"). Horgan, Faye Dorn et Clelia Mountford sont producteurs exécutifs pour Merman ; et Gozin, Bert Hamelinck et Michael Sagol ("Sound of Metal") sont producteurs exécutifs pour Caviar.

La série sera proposée dans un format de 10 épisodes avec un nouvel épisode par semaine, Apple a signé pour le moment qu'une seule saison, mais cette décision pourrait évoluer si les abonnés Apple TV+ sont nombreux à regarder Bad Sisters, dès que le programme sera lancé.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.



