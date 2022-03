Apple TV+ dévoile la série Pinecone & Pony, une série pour enfants crée avec DreamWorks

Après avoir fièrement dévoilé le renouvellement de la série Acapulco il y a moins de deux semaines, Apple continue cette fois avec une annonce qui va ravir les jeunes abonnés à Apple TV+. Le géant californien vient de révéler l'arrivée imminente d'une nouvelle série qui a été créée avec la participation des talentueuses équipes de DreamWorks Animation.

Voici la bande-annonce

Dès le 8 avril prochain, Apple proposera dans le catalogue de son service de streaming la série « Pincone & Pony », un nouveau programme destiné aux enfants. Basée sur le livre à succès "The Princess and the Pony", la série reviendra sur l'histoire passionnante d'une jeune fille qui rencontre la créature de ses rêves et qui vivra avec elle une aventure extraordinaire.



Sur cette série, on retrouve les participations des studios DreamWorks Animation, mais aussi de First Génération Films, la première saison sera composée de 8 épisodes au rythme d'un épisode par semaine.

Apple révèle avoir choisi en producteurs exécutifs Kate Beaton (qui est l'auteur du livre sur lequel se base le programme), Christina Piovesan (Seule contre tous et Régression) et Mackenzie Lush (Runaway et Sidekick).



Pour la version américaine, les voix des personnages seront incarnées par Maria Nash, Alicia Richardson, Andy Hull, Rachel House, Thom Allison, Chase W. Dillon et Viola Abley. Les voix de la version française n'ont pas encore été dévoilées.



Apple conclut son communiqué en rappelant que les abonnés Apple TV+ peuvent retrouver de nombreux contenus pour les enfants, il y a des programmes déjà populaires comme Harriet l'espionne, Stillwater, Le Snoopy Show, Hello Jack !, Otis à la rescousse, Snoopy dans l'Espace, Doug le robot curieux...

Avec son service de streaming, Apple a rapidement compris les bienfaits d'investir dans tous les styles de contenus pour apporter une diversité dans son catalogue et attirer différents profils d'abonnés, quel que soit leur âge.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.