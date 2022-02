Le thriller métaphysique Shining Girls sortira le 29 avril sur Apple TV+

Il y a 3 heures

Vidéo

Alban Martin

Apple TV+ s'apprête à vivre un mois d'avril bien rempli. En effet, le service a publié plusieurs annonces ce week-end, dont la bande-annonce officielle de "Shining Girls", son prochain thriller métaphysique avec Elisabeth Moss. La réalité est une question de perspective. Retrouvez Shining Girls en streaming le 29 avril sur Apple TV+.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Une nouvelle série thriller à venir sur Apple TV Plus

La nouvelle série d'Apple suit l'histoire d'une journaliste de Chicago dont la réalité commence à changer alors qu'elle traque la personne qui l'a brutalement agressée. Outre son rôle principal, Mme Moss sera productrice exécutive de la série aux côtés de Lindsey McManus et de Leonardo DiCaprio.

Basée sur le roman à succès de Lauren Beukes, "Shining Girls" suit Kirby Mazrachi (Moss), archiviste d'un journal de Chicago, dont les ambitions journalistiques ont été mises en veilleuse après avoir subi une agression traumatisante. Lorsque Kirby apprend qu'un meurtre récent reflète son propre cas, elle s'associe à Dan Velazquez (joué par Wagner Moura), un journaliste chevronné mais troublé, pour découvrir l'identité de son agresseur. Alors qu'ils réalisent que ces affaires sont inextricablement liées, leurs traumatismes personnels et la réalité floue de Kirby permettent à son agresseur de garder une longueur d'avance. Outre Moss et Moura, ce drame captivant met en vedette Phillipa Soo, tandis qu'Amy Brenneman et Jamie Bell complètent la distribution.

"Shining Girls" est adapté pour la télévision et produit par Luisa, qui en est également la directrice. Moss est la vedette, la réalisatrice et la productrice exécutive de Love and Squalor Pictures, aux côtés de Lindsey McManus. Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson et Michael Hampton assurent la production exécutive via Appian Way. MacLaren réalise et produit de manière exécutive avec Rebecca Hobbs pour MacLaren Entertainment. Daina Reid ("The Handmaid's Tale") réalise et produit de manière exécutive. Author Beukes et Alan Page Arriaga sont également producteurs exécutifs.



"Shining Girls" sera diffusée en avant-première sur Apple TV+ le vendredi 29 avril et rejoindra une liste croissante de séries et de films originaux. À retrouver sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, consoles et téléviseurs connectés.