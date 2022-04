La série Shining Girls va vous faire frissonner sur Apple TV+ (sortie)

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Shining Girls, la nouvelle série à suspense d'Apple, fait ses débuts aujourd'hui sur la plateforme de streaming. Avec Elisabeth Moss en vedette, la série basée sur un roman de Lauren Beukes, rejoint la liste croissante de séries de télévision et de films originaux, disponibles exclusivement sur Apple TV+.

Une nouvelle série thriller sur Apple TV Plus

Voici le pitch de Shining Girls :

Kirby - interprétée par Moss - se retrouve dans une réalité en perpétuel changement, rejouant des événements à travers le temps et l'espace qui sont tous mystérieusement liés entre eux. Elle apprend qu'un meurtre est lié à une attaque dont elle a été victime dans son enfance, ce qui déclenche une enquête pour découvrir la vérité et remettre en question la réalité dans laquelle elle vit.

Shining Girls a reçu de très bons avis de la part des critiques, notamment parce que la série parvient à se démarquer des thrillers criminels habituels grâce à une intrigue originale.



Aux côtés de Moss, le casting de la série comprend également Wagner Moura, Jamie Bell et Phillipa Soo. Elle a été produite pour Apple par Appian Way, la société de production de Leonardo DiCaprio.



Comment regarder Shining Girls

Vous pouvez regarder Shining Girls avec un abonnement Apple TV+ à 4,99 € par mois, ainsi que plus de 100 autres séries de télévision et films diffusés en continu sur le service. Parmi les autres sorties à venir, citons la deuxième saison de Tehran, la série documentaire The Big Conn des réalisateurs de McMillion$, le drame d'époque The Essex Serpent avec Tom Hiddleston et Clare Danes, et la série sur les dinosaures Prehistoric Planet, racontée par David Attenborough.

Date de sortie des épisodes de Shining Girls

Shining Girls épisode 1 : 29 avril 2022

Shining Girls épisode 2 : 29 avril 2022

Shining Girls épisode 3 : 29 avril 2022

Shining Girls épisode 4 : 6 mai 2022

Shining Girls épisode 5 : 13 mai 2022

Shining Girls épisode 6 : 20 mai 2022

Shining Girls épisode 7 : 27 mai 2022

Shining Girls épisode 8 : 3 juin 2022

Les trois premiers épisodes de Shining Girls sont disponibles dès maintenant. Le reste de la saison de huit épisodes sera diffusé chaque semaine, tous les vendredis.