Apple TV+ publie le trailer de la saison 2 de "Tehran" avec Glenn Close

Retardé à cause de la pandémie Covid-19 qui a interrompu le tournage de la saison 2, The Morning Show va faire son grand retour sur Apple TV+ dès le 17 septembre 2021. Le géant...

Comme à son habitude, Apple n'a donné aucune information sur le nombre de visionnage de la série, mais son renouvellement prouve qu'elle a eu du succès. Pour mémoire, il s'agissait du premier programme Apple TV+ qui n'a pas été tourné aux États-Unis ou au Royaume-Uni (excepté les documentaires). La première saison de Tehran est dores et déjà disponible en streaming sur Apple TV+ pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série.

Au lendemain du keynote Peek Performance, Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de la deuxième saison de son thriller d'espionnage "Tehran", lauréat d'un Emmy Award international. Avec Glenn Close, nominée aux Oscars, ainsi que les anciens acteurs Niv Sultan, Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi et Shila Ommi, les deux premiers épisodes de la deuxième saison de la série acclamée par la critique seront diffusés à l'échelle mondiale le vendredi 6 mai 2022 sur Apple TV+, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis pour un total de huit épisodes, jusqu'au 17 juin 2022.

Début 2021, Apple annonçait le renouvellement de la série Téhéran avec la commande de la saison 2 . Un an plus tard, la firme dévoile le premier trailer avec notamment Glenn Close qui s'invite au casting de cette production israélienne. La deuxième saison de Tehran (en anglais) est attendue pour le 6 mai 2022.

