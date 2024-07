Apple TV+ : nous avons la date officielle de lancement de la saison 2 de Silo

C'est l'une des séries les plus populaires et appréciées dans le catalogue d'Apple TV+, la série Silo va bientôt faire son grand retour dans le cadre d'une deuxième saison. Alors que nous savions que la série a été renouvelée et que le tournage arrivait récemment à sa fin, nous avons désormais la date officielle de disponibilité de la suite de Silo.

La saison 2 de Silo arrivera bien cette année

La série de science-fiction tant attendue, Silo, revient sur Apple TV+ avec sa deuxième saison dès le vendredi 15 novembre 2024. Cette saison 2 comportera un total de 10 épisodes, diffusés au rythme d’un nouvel épisode chaque semaine jusqu’en janvier. L'annonce officielle a été faite par Apple hier lors du Comic-Con 2024, un événement qui a rassemblé cette année des milliers de fans et de passionnés de science-fiction pour célébrer les nouveautés de l'industrie du divertissement, avec des apparitions surprises et des révélations exclusives sur les prochaines saisons de séries populaires.



Parmi les nouvelles têtes, nous retrouverons Steve Zahn, connu pour son rôle dans The White Lotus. Il rejoint un casting déjà impressionnant, comprenant entre autres Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McCrae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie, et Iain Glen.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers de Silo, l'histoire se déroule dans un futur où les dix mille dernières personnes sur terre vivent sous la surface pour se protéger d'un environnement toxique. Les habitants du silo ne connaissent pas la raison exacte de sa construction et ceux qui cherchent à le découvrir font face à des conséquences mortelles.



La saison 2 continuera de suivre Juliette, interprétée par Rebecca Ferguson, qui en enquêtant sur le meurtre de son compagnon, découvre un mystère encore plus profond. Cette quête de vérité et les secrets enfouis du silo promettent de tenir l'attention des abonnés Apple TV+ tout au long de la saison.



