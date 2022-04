Apple TV+ : la série The Essex Serpent sortira le 13 mai, découvrez la bande-annonce

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



L'une des séries Apple TV+ très attendue s'appelle The Essex Serpent. Le programme a fait l'objet de nombreuses fuites ces derniers mois, on a par exemple appris que l'actrice Claire Danes a remplacé avant le début du tournage Keira Knightley qui devait normalement détenir le rôle principal dans la série.

Rendez-vous le 13 mai

The Essex Serpent est un projet Apple qui est en cours depuis plus d'un an, la firme de Cupertino a rapidement été attirée par cette histoire tirée d'un célèbre roman. Avant de pouvoir commencer la création de sa série originale, Apple a été obligé de créer ce qu'on appelle un accord d'adaptation avec l'auteur du roman.



The Essex Serpent a un petit côté passionnant et aventurier, l'histoire raconte la vie de Cora Seaborne, une jeune veuve férue de paléontologie qui quitte Londres en compagnie de son fils Francis et de sa nourrice Martha pour s’installer à Aldwinter, dans l’Essex, où elle se lie avec le pasteur William Ransome et sa famille. Dans cette ville, il existe une rumeur qui met tout le monde en émoi : "le Serpent de l’Essex, monstre marin aux allures de dragon apparu deux siècles plus tôt, aurait-il ressurgi de l’estuaire du Blackwater ?".

Évidemment, la jeune femme ne pourra pas s'empêcher de faire son enquête.

La série se déroulera dans l'Angleterre victorienne, on retrouvera en personnages principaux Tom Hiddleston (Loki) et Claire Danes (Homeland). Le casting comprend également la présence de Frank Dillane (Sense 8), Hayley Squires (Moi, Daniel Blake), Clémence Poésy (Tenet) ainsi que Jamael Westman (Anne Boleyn).



The Essex Serpent sera disponible à partir du 13 mai 2022 pour tous les abonnés Apple TV+ partout dans le monde. Comme à son habitude, la firme de Cupertino publiera les deux premiers épisodes de la première saison puis enchainera avec un nouvel épisode tous les vendredis matins !



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.