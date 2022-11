Apple TV+ : découvrez la bande-annonce de la série Shrinking avec Harrison Ford

L'année 2022 aura été riche en nouveautés sur Apple TV+, les abonnés ont découvert une tonne de nouvelles séries, films et documentaires. Bonne nouvelle, 2023 sera encore plus complet avec pour démarrer la série Shrinking, l'une des créations originales Apple à gros budget les plus attendues !

Apple révèle les premières images de Shrinking

Dès le 27 janvier 2023, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir retrouver une nouvelle série baptisée Shrinking, celle-ci mettra en avant l'histoire d'un thérapeute en deuil qui décide de complètement modifier son approche avec ses patients. Au lieu de les réconforter ou même de les raisonner avec les mots et discours qu'il a l'habitude d'utiliser depuis le début de sa carrière, il va prendre l'initiative de dire ce qu'ils pensent et ça ne va pas toujours être très professionnel !



Des changements majeurs vont alors avoir lieu dans le quotidien du thérapeute, mais aussi dans celui de ses patients qui écoutent et suivent attentivement les recommandations de leur thérapeute.

Dans Shrinking, on retrouvera (comme très souvent avec Apple) un casting cinq étoiles, il y aura la présence de Jason Segel (How I Met Your Mother), Harrison Ford, Jessica Williams (Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore), Christa Miller-Lawrence (Cougar Town) et Michael Urie (Swan Song).



Après être apparu dans le film Apple Original The Sky is Everywhere, "Shrinking" est le deuxième projet de Segel avec Apple TV+. Il s'agit de la troisième collaboration entre Apple, Lawrence et Warner Bros. Television après la sensation mondiale Ted Lasso et la série dramatique à venir Bad Monkey. Goldstein joue, écrit et est co-producteur exécutif de la série comique Ted Lasso, qui a remporté un Primetime Emmy Award. Goldstein a également gagné le prix du meilleur second rôle dans une série comique pendant deux années consécutives.



La première saison de Shrinking comportera 10 épisodes, Apple proposera un accès aux 2 premiers épisodes dès le 27 janvier 2023 au petit matin. Comme on en a l'habitude avec la politique d'Apple TV+, les autres épisodes débarqueront les uns après les autres chaque vendredi matin.