Apple TV+ : découvrez la bande-annonce de la série Amber Brown, bientôt disponible !

En général, pendant les vacances d'été, les services de streaming en profitent pour ajouter une masse de nouveaux contenus destinés aux enfants, aux adolescents et pour toute la famille. Apple TV+ n'échappe pas à la règle et nous dévoile aujourd'hui une nouvelle production originale qui débarquera à la fin du mois partout dans le monde.

Voici Amber Brown

Comme à son habitude, Apple attend toujours 2 semaines et demie environ avant l'arrivée d'un contenu pour dévoiler sa bande-annonce afin d'attiser la curiosité des abonnés Apple TV+. Dès le 29 juillet prochain, nous allons pouvoir apercevoir une nouvelle série baptisée "Amber Brown", le programme racontera le quotidien d'une jeune fille qui apprend à vivre différemment depuis le divorce de ses parents.



Alors qu'elle va devoir déménager, elle s'apprête à découvrir une nouvelle école et se faire de nouveaux amis. Sans surprise, cette transition est extrêmement compliquée pour la jeune fille qui ne s'attendait pas à ce que ses parents divorcent.

La première saison d'Amber Brown sur Apple TV+ mettra en avant : Carsyn Rose (The Rookie : Le flic de Los Angeles), Darin Brooks (2 Broke Girls), Ashley Williams (Good Doctor), Michael Yo (I Never Thought) et Sarah Drew (Grey's Anatomy). Pour l'écriture et la réalisation d'Amber Brown, Apple a misé toute sa confiance sur Bonnie Hunt, une talentueuse réalisatrice et scénariste qui a participé sur des pépites comme Toy Story 4, La Ligne verte ou encore Jumanji.



Les abonnés Apple TV+ pourront retrouver la série Amber Brown dès le 29 juillet, la première saison sera composé de 10 épisodes. Le rythme de diffusion n'est pas connu, mais il y a de fortes chances qu'Apple privilégie le rythme d'un nouvel épisode par semaine.