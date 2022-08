La nouvelle série Surfside Girls est disponible sur Apple TV+

Comme prévu, la nouvelle série à destination des jeunes, Surfside Girls, est désormais disponible en streaming sur Apple TV+.



La série suit l'histoire de Sam et Jade qui "résolvent des mystères surnaturels dans leur ville de plage californienne endormie." Elle est basée sur la série de romans graphiques à succès du même nom de l'auteur Kim Dwinell.

Encore une nouveauté sur Apple TV+

"Surfside Girls" met en vedette Miya Cech ("Marvelous and the Black Hole", "Rim of the World"), YaYa Gosselin ("We Can be Heroes", "FBI : Most Wanted") et Spencer Hermes-Rebello ("Troppo"). La série est produite par Endeavor Content et IDW Entertainment, et co-développée, écrite et produite par Chan, qui est également le showrunner. Paul Stupin ("Switched at Birth", "Dawson's Creek") est le producteur exécutif. Diaz et Sagalowsky Diaz ont co-développé et servent de scénaristes et de producteurs exécutifs. America Young ("Roswell, New Mexico", "Legacies") réalise et produit les deux premiers épisodes. Lydia Antonini ("Locke & Key", "Halo 4 : Forward Unto Dawn", "October Faction") est également productrice exécutive de la série. Paul Davidson et Jeff Brustrom sont producteurs exécutifs pour le compte d'IDW.



Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce officielle de la nouvelle série, vous pouvez la visionner sur YouTube ci-dessous :

Comment regarder Surfside Girls

Apple TV+ est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l'application TV d'Apple. Le service est également disponible sur Fire TV, Xbox, Playstation et Smart TV, ainsi que sur le site web d'Apple TV+.



Pour pouvoir regarder la série, vous devez être abonné à Apple TV+ à 4,99 € par mois ou dans le cadre de l'un des forfaits d'abonnement Apple One.

© Apple