Apple TV+ va adapter le roman Surfside Girls en série de 10 épisodes

Il y a 4 heures

Vidéo

Julien Russo

Avec son service de streaming, Apple souhaite rendre accessible ses programmes pour toutes les tranches d'âge. La dernière création originale qui a eu son feu vert s'appelle Surfside Girls, la série sera l'adaptation d'un roman destiné au 8-12 ans qui a rencontré un grand succès dans les librairies.

Une série aventure passionnante

Selon un récent rapport de Deadline, Apple TV+ a réalisé une commande officielle aux studios Endeavor Content et IDW Entertainment pour une première saison de Surfside Girls.

Les abonnés Apple TV+ trouveront 10 épisodes avec probablement le renouvellement pour une seconde saison si les audiences sont satisfaisantes.

Surfside Girls reprendra l'histoire du roman écrit par Kim Dwinell sortie le 7 mars 2018 :

Depuis leur enfance, Samantha et Jade passent leurs étés à explorer la magnifique baie de Surfside. Cette année encore, les grandes vacances s'annoncent bien. Au programme : surf, paddle et plongée ! Lors d'une sortie en mer, Samantha découvre une étrange grotte qui la mène à un endroit peuplé de créatures... fantomatiques. Qui sont ces êtres que seule la jeune fille semble voir ? Et pourquoi l'ont-ils appelée à l'aide ? Voilà un été que les deux amies ne sont pas près d'oublier !

Dans la série Apple TV+, Jade sera jouée par Miya Cech (Arrow et Darkest Minds : Rebellion) et Samantha par YaYa Gosselin (13 Reasons Why et F.B.I).

Sans surprise, ce futur programme Apple TV+ s'adressera essentiellement aux enfants de 8 à 12 ans, comme le public visé par le roman.



C'est la troisième fois qu'Apple collabore avec Endeavor Content, le géant californien a déjà produit Truth Be Told et See en coopération avec cette société.

D'ailleurs, la prochaine saison de la série Severance sera aussi produite avec le soutien d'Endeavor Content.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à Spliiit.