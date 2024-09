Apple TV+ va adapter le roman cyberpunk "Neuromancer" de William Gibson en série

Apple vient d'officialiser la bonne nouvelle : sa filiale TV+ travaille sur une adaptation sur grand écran du célèbre roman de science-fiction cyberpunk Neuromancer de William Gibson.



La nouvelle série de 10 épisodes sera créée par Graham Roland et JD Dillard dans le cadre d'une coproduction entre Skydance Television et Anonymous Content. "Neuromancer sera également produite par DreamCrew Entertainment, une société appartenant à l'artiste Drake, et sera dirigée par Roland, tandis que Dillard réalisera l'épisode pilote.

Découvrez la série Neuromancer

Voici comment Apple TV+ présente la série Neuromancer :

La série suivra un super-hacker endommagé, nommé Case, qui se retrouve plongé dans un réseau d'espionnage numérique et de crime à haut risque avec sa partenaire Molly, une fille-assassin aux yeux miroitants qui vise à faire un hold-up sur une dynastie d'entreprises avec des secrets inimaginables.

Les créateurs Roland et Dillard sont très heureux de cette adaptation :

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de porter cette série emblématique sur Apple TV+. Depuis que nous sommes devenus amis il y a près de 10 ans, nous avons cherché à faire équipe, et cette collaboration est un rêve devenu réalité. Neuromancer a inspiré une grande partie de la science-fiction qui lui a succédé et nous sommes impatients de faire pénétrer le public de la télévision dans l'univers "cyberpunk" de Gibson.



Premier roman de Gibson, Neuromancer a été salué comme l'une des premières œuvres les plus respectées du genre cyberpunk à sa sortie en 1984 et a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix Nebula, le prix Philip K. Dick et le prix Hugo. Ce roman, disponible sur Amazon, est le premier de la trilogie "Sprawl" et a été suivi par Count Zero et Mona Lisa Overdrive.



L'œuvre de Gibson a introduit une vision du futur grinçante et saturée de technologie qui était révolutionnaire à l'époque, reprenant quelques concepts du célèbre roman dystopique d'Orwell, 1984. Neuromancer a introduit les concepts désormais familiers de cyberespace, de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle, en les présentant d'une manière à la fois innovante et prophétique. Un portage qui tombe à pic avec la sortie du casque Vision Pro.



On le sent, Apple TV+ a pris un accent très SF (science-fiction) depuis ses débuts, avec plusieurs programmes comme "Foundation", "Silo", "For All Mankind" et "Severance". Apple TV+ est désormais plus cher, à 9,99 euros par mois en France.

