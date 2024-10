Apple va adapter les livres "Murderbot" en série sur TV+

Si vous connaissez les livres de Martha Wells, vous avez probablement déjà lu The Murderbot Diaries, récompensés par un prix Hugo. Bonne nouvelle, Apple TV+ vient d'annoncer une série de 10 épisodes avec le suédois Alexander Skarsgård en vedette. La série suivra un robot "SecUnit" conscient de lui-même qui doit cacher son libre arbitre afin de mener à bien une mission dangereuse. Un programme d'actualité entre l'IA et les robots de plus en plus perfectionnés.

Découvrez l'adaptation de Murderbot

"Murderbot" est une série de science-fiction pleine d'action, basée sur les livres primés de Wells, qui raconte l'histoire d'un androïde de sécurité qui se pirate lui-même et qui est horrifié par les émotions humaines tout en étant attiré par ses "clients" vulnérables. Murderbot doit tout faire pour cacher son libre arbitre et mener à bien une mission dangereuse, alors que ce qu'il souhaite vraiment, c'est qu'on le laisse tranquille pour regarder des feuilletons futuristes et trouver sa place dans l'univers.

Voici comment Wikipédia présente les livres :

The Murderbot Diaries est une série de science-fiction écrite par l'auteure américaine Martha Wells et publiée par Tor.com. La série raconte l'histoire d'une construction mi-robot, mi-humaine, conçue comme une unité de sécurité (SecUnit). La SecUnit parvient à passer outre son module gouverneur, ce qui lui permet de développer son indépendance, qu'elle utilise principalement pour regarder des feuilletons. Au fur et à mesure qu'il passe plus de temps avec des personnes bienveillantes (à la fois des humains et des intelligences artificielles), il commence à développer des amitiés et des liens émotionnels, ce qu'il trouve gênant.

"Murderbot" version Apple est produite par les studios de télévision Paramount. Les frères Weitz écriront, réaliseront et produiront la série sous leur bannière Depth of Field. Andrew Miano est également producteur exécutif pour Depth of Field. David S. Goyer est producteur exécutif aux côtés de Keith Levine pour Phantom Four. Cette série marque la deuxième collaboration entre Apple TV+ et Goyer, qui est à la fois showrunner et producteur exécutif de Foundation, la série épique originale d'Apple.



De son côté, Alexander Skarsgård a déjà été vu dans de nombreuses productions, dont la série Big Little Lies.



Apple TV+ accueille également une offre croissante de titres de science-fiction à succès, dont "Monarch : Legacy of Monsters", "Silo", "For All Mankind", "Invasion" et bien d'autres encore. De quoi justifier la forte augmentation de prix en octobre dernier.