"The Big Conn" : une nouvelle docu-série sur un escroc à venir sur Apple TV+

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Réagir



Apple TV+ a diffusé aujourd'hui la bande-annonce de "The Big Conn", la nouvelle série documentaire en quatre parties qui raconte l'incroyable histoire vraie d'un avocat hors du commun, Eric C. Conn, qui a escroqué le gouvernement et les contribuables de plus d'un demi-milliard de dollars dans la plus grande affaire de fraude à la sécurité sociale de l'histoire des États-Unis. Les quatre parties de la série seront diffusées en même temps qu'un podcast original Apple TV+ qui explorera plus avant l'escroquerie et le mode de vie scandaleux de Conn grâce à des interviews supplémentaires et des détails sur les coulisses.

Une nouvelle série basée sur un fait réel

La série "The Big Conn" et le podcast feront leurs débuts mondiaux le 6 mai sur Apple TV+ et Apple Podcasts. "The Big Conn" a récemment fait sa première mondiale au SXSW avec la projection des deux premiers épisodes de la série, suivie d'une séance de questions-réponses avec les scénaristes et réalisateurs James Lee Hernandez et Brian Lazarte.



La bande-annonce de "The Big Conn" :

Créée par les réalisateurs James Lee Hernandez et Brian Lazarte, nommés aux Emmy Awards, "The Big Conn" est produite par FunMeter ("McMillion$"), avec Hernandez, Lazarte et Peter King comme producteurs exécutifs, et Matt Kaye et Shannon Pence comme co-producteurs exécutifs.



"The Big Conn" rejoint une gamme croissante de documentaires et de séries acclamés et primés sur Apple TV+, notamment "Boys State", récompensé par un Emmy Award ; "The Velvet Underground", le documentaire acclamé du réalisateur Todd Haynes ; "Beastie Boys Story", récompensé par un Critics Choice Award et nommé aux Emmy et Grammy Awards ; le documentaire à succès mondial "Billie Eilish : The World's A Little Blurry" ; "Fireball" de Werner Herzog, ainsi que les documentaires "They Call Me Magic", "The Supermodels" et "Number One on the Call Sheet".



La série audio fera partie des podcasts originaux Apple TV+ actuellement diffusés sur Apple Podcasts, notamment la série de crimes réels récemment lancée "Run, Bambi, Run", "The Line", lauréate du prix duPont-Columbia, "Wild Things : Siegfried & Roy ", " Hooked " et " The Problem With Jon Stewart ", ainsi que les podcasts compagnons officiels des séries Apple TV+ "Foundation" et "For All Mankind".