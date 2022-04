La saison 3 de For All Mankind sera diffusée le 10 juin

L'une des meilleures séries est bientôt de retour sur Apple TV+. For All Mankind reviendra pour la troisième saison le 10 juin, au rythme d'un nouvel épisode chaque vendredi. Une bonne nouvelle pour les abonnés au service Apple TV+.

La nouvelle saison portera sur une course vers Mars, une planète à laquelle il a été fait allusion lorsque la deuxième saison s'est achevée.

Voici un extrait du communiqué d'Apple à propos de la série :

La nouvelle saison de la série de réalité alternée emmène les téléspectateurs dans une nouvelle décennie, au début des années 90, avec une course effrénée vers une nouvelle frontière planétaire : Mars. La planète rouge devient le nouveau front dans la course à l'espace, non seulement pour les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi pour un nouvel entrant inattendu qui a beaucoup à prouver et encore plus d'enjeux. Nos personnages se retrouvent face à face, alors que leurs ambitions pour Mars entrent en conflit et que leur loyauté est mise à l'épreuve, créant ainsi une cocotte-minute qui s'achève en apothéose.