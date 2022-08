Apple TV+ présente "Gutsy", la docu-série en huit épisodes d'Hillary et Chelsea Clinton

Annoncée en 2020, la nouvelle série documentaire d'Apple se précise.



Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de "Gutsy", le documentaire événement très attendu en huit parties qui suit Hillary Rodham Clinton et Chelsea Clinton alors qu'elles célèbrent les femmes courageuses qui les inspirent, dont la première aura lieu le vendredi 9 septembre.

La première de "Gutsy" aura lieu le 9 septembre 2022 sur Apple TV+

Basée sur le livre à succès du New York Times "The Book of Gutsy Women", la série documentaire présente Hillary et Chelsea alors qu'elles s'embarquent dans une tournée pour parler avec des femmes artistes, des militantes, des leaders communautaires et des héroïnes de tous les jours qui nous montrent ce que cela signifie vraiment de prendre des risques.

Les Clinton sont accompagnées de quelques-unes de leurs héroïnes personnelles : des femmes extraordinaires, courageuses et résilientes qui ont eu un impact dans leur communauté et dans le monde, notamment Glennon Doyle, le Dr. Jane Goodall, Mariska Hargitay, Goldie Hawn, Kate Hudson, Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Amber Ruffin, Amy Schumer, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Symone (alias Reggie Gavin), Abby Wambach, Natalie Wynn (alias ContraPoints) et bien d'autres.



"Gutsy" montre Hillary et Chelsea comme vous ne les avez jamais vues auparavant, révélant leur lien spécial mère-fille et la façon unique et multigénérationnelle dont elles abordent les questions importantes et d'actualité mises en lumière dans chaque épisode.



Produit pour Apple par HiddenLight Productions en association avec Left/Right LLC, "Gutsy" est produit par Hillary Clinton et Chelsea Clinton, aux côtés de Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver et Anna Chai, qui assure également la fonction de showrunner. Les producteurs sont Kevin Vargas et Claire Featherstone, avec les producteurs consultants Huma Abedin et Bari Lurie. La série est réalisée par Chai, MJ Delaney, Amber Fares, Sally Freeman, Yu Gu, Joie Jacoby, Arlene Nelson et Cynthia Wade.



Apple TV+ propose des séries dramatiques et comiques, des longs métrages, des documentaires révolutionnaires, ainsi que des divertissements pour les enfants et la famille, et peut être regardé sur tous vos écrans préférés. Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, et a diffusé en avant-première plus de succès originaux et reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont remporté 264 victoires et 1 149 nominations à des prix.