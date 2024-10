Apple TV+ annonce la série "Your Friends and Neighbors"

Apple TV+ a annoncé avoir commandé "Your Friends and Neighbors", une nouvelle série dramatique qui mettra en scène Jon Hamm, lauréat d'un Emmy Award ("The Morning Show", "Fargo", "Mad Men"), et également producteur exécutif. Ce nouveau programme est basé sur une idée originale du célèbre scénariste, producteur et romancier Jonathan Tropper ("See", "The Adam Project", "Warrior", "Banshee"). Tout un programme.

Découvrez "Your Friends and Neighbors"

Dans "Your Friends and Neighbors", Hamm jouera le rôle principal de Coop, un gestionnaire de fonds spéculatifs récemment divorcé qui, après avoir été licencié, se résout à voler les riches habitants de sa petite banlieue du nord de l'État de New York afin de maintenir à flot le mode de vie de sa famille. Alors que ces petits délits commencent à le griser, tout bascule lorsqu'il s'introduis dans la mauvaise maison au mauvais moment.

Sous la coupe des "Apple Studios", la nouvelle série est créée par Tropper, qui sera showrunner et producteur exécutif dans le cadre de son accord global avec Apple TV+. Hamm sera producteur exécutif aux côtés de Connie Tavel ("Confess, Fletch").



Ce nouveau projet marque la dernière collaboration entre Hamm et Apple TV+, mais surtout la première série pour l'acteur depuis "Mad Men". Hamm a récemment fait son apparition dans la troisième saison de "The Morning Show", une série d'Apple récompensée par un Emmy, un SAG, un Critics Choice Award et un AFI Award.



Dans le cadre de son accord global avec Apple TV+ et de sa société Tropper Ink, Jonathan Tropper a également été showrunner et producteur exécutif de la série "See", avec Jason Momoa. Il est l'auteur de six romans à succès et a écrit des films tels que "The Adam Project", avec Ryan Reynolds, "This Is Where I Leave You", avec Jason Bateman et Tina Fey, et "Kodachrome", avec Ed Harris, Jason Sudeikis et Elizabeth Olsen. Autant dire que "Your Friends and Neighbors" sera certainement d'une grande qualité.